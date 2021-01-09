Genç kadının ölümünde köpekbalığı şüphesi

Yeni Zelanda'da yüzerken köpekbalığı saldırısına uğradığı sanılan genç kadın hayatını kaybetti. The Guardian'ın haberine göre, olay Auckland kentinin 153 kilometre güneydoğusunda yer alan Waihi sahilinde yaşandı. Sahilde yüzerken birden çığlık atmaya başlayan 19 yaşındaki Kaelah Marlow'un denizden bacağından yaralanmış halde çıkarıldığı ve olay yerinde hayatını kaybettiği belirtildi. Polis, Marlow'un ölümüne dair "İşaretler, bir köpekbalığı tarafından yaralandığını gösteriyor" açıklamasını yaptı.