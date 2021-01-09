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’nin ünlü oyuncusu öldü

Giriş Tarihi: 9.1.2021 ABONE OL
Polis Akademisi’nin ünlü oyuncusu öldü
Amerikalı ünlü oyuncu Marion Ramsey, 73 yaşında hayata veda etti. Akademi öğrencisi "Laverne Hooks" karakterini canlandırdığı sinema filmi "Polis Akademisi" serisi ile tanınan yıldızın, önceki gün Los Angeles'taki evinde yaşamını yitirdiği açıklandı. Roger Paul Inc.'deki menajerlik ekibi tarafından hayatını kaybettiği açıklanan Ramsey'in son günlerde hasta olduğu belirtilirken, ölümünün nedeni ise belirlenemedi. Ramsey, "Polis Akademisi" serisinin 6 filminde tiz sesli "Officer Laverne Hooks" karakteriyle hafızalara kazınmıştı.
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Polis Akademisi’nin ünlü oyuncusu öldü
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