Türkiye ile ABD’nin çözüme varması acil gereklilik

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-ABD ilişkilerini İspanya resmi haber ajansı EFE'ye değerlendirdi. Türkiye'nin ulusal güvenliğini etkileyen bazı konularda ABD ile önemli anlaşmazlıklar olduğunun inkâr edilemeyeceğini belirten Çavuşoğlu, bunları, ABD'nin PKK/PYD/ YPG ile işbirliği, FETÖ'ye karşı eylemsizliği ve Türkiye'ye yaptırım uygulaması olarak sıraladı. Çavuşoğlu, "Bu önemli konulardaki farklılıklarımızı çözmenin bir yolunu bulmak, sadece ikili ilişkilerimiz için değil, transatlantik işbirliğinin sağlığı ve canlılığı için de acil bir gerekliliktir" dedi. Seçilmiş ABD Başkanı Joe Biden'ın, başkan yardımcılığı döneminde, darbe girişiminin ardından Türkiye'yi ziyaret edip, Türk hükümeti ve milletiyle dayanışmasını göstermesini takdirle karşıladıklarını vurgulayan Çavuşoğlu, şunları ifade etti: "Türk-Amerikan ilişkilerinin stratejik önemini fark edeceğini ve potansiyelini tam olarak artırmak için gerekli adımları atacağını umuyoruz."