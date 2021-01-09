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'ın Trump'ın taklidine bile tahammülü yok! O hesabı da askıya aldı

Sosyal medya kuruluşu , Başkanı ’ın kapatılan hesabını taklit eden milletvekili Joachim Son-Forget’in hesabını askıya aldı. Son-Forget daha önce Cumhurbaşkanı ’un hesabını taklit etmişti.

Giriş Tarihi: 9.1.2021 19:46 Son Güncelleme: 9.1.2021 19:47 ABONE OL
Twitter'ın Trump'ın taklidine bile tahammülü yok! O hesabı da askıya aldı

Son-Forget, Trump'ın hesabının Twitter'da kalıcı olarak silinmesinin ardından kendi hesabının kullanıcı adını ABD Başkanının adıyla değiştirdi. Profil fotoğrafına da Trump'ın fotoğrafını yükleyen Fransız milletvekili, onun adına paylaşımda bulundu.

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Twitter, Son-Forget'in hesabını da askıya aldı. İsviçre ve Liechtenstein'daki Fransız vatandaşlarını Ulusal Meclis'te temsil eden milletvekili, daha önce Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un hesabını taklit etmişti.

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Fransız milletvekilinin bu eylemi, Macron'un partisinden ayrılmasıyla sonuçlanmıştı. Twitter, dün ABD Başkanı Donald Trump'ın hesabını kalıcı olarak askıya aldığını açıklamıştı.

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Twitter'ın Trump'ın taklidine bile tahammülü yok! O hesabı da askıya aldı
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