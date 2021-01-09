Twitter'ın Trump'ın taklidine bile tahammülü yok! O hesabı da askıya aldı

Son-Forget, Trump'ın hesabının Twitter'da kalıcı olarak silinmesinin ardından kendi hesabının kullanıcı adını ABD Başkanının adıyla değiştirdi. Profil fotoğrafına da Trump'ın fotoğrafını yükleyen Fransız milletvekili, onun adına paylaşımda bulundu.

Twitter, Son-Forget'in hesabını da askıya aldı. İsviçre ve Liechtenstein'daki Fransız vatandaşlarını Ulusal Meclis'te temsil eden milletvekili, daha önce Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un hesabını taklit etmişti.

Son dakika: Trump'ın hesabı kalıcı olarak askıya alınmıştı... Tüm kampana ekibinin hesabı kapatıldı!

Fransız milletvekilinin bu eylemi, Macron'un partisinden ayrılmasıyla sonuçlanmıştı. Twitter, dün ABD Başkanı Donald Trump'ın hesabını kalıcı olarak askıya aldığını açıklamıştı.