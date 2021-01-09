Whatsapp gizlilik sözleşmesi maddeleri yayınlandı! Facebook - Whatsapp sözleşmesi gizlilik ilkeleri nedir, nasıl iptal edilir?

Whatsapp gizlilik sözleşmesi için geri sayım başladı! WhatsApp'ın yeni kurallar uygulayacağı ve kullanıcıları bunları kabul etmeye zorlayacağına dair duyuru, kullanıcılardan gelen tepkiler ile Whatsapp'a olan güveni sarstı. WhatsApp, şifreli konuşmalar ve uygulamaya entegre edilen diğer önemli teknolojilerle güvenlik ve mahremiyet konusundaki kararlılığı ile uzun süredir kullanıcıların güvenini kazanmıştı. Ancak Whatsapp gizlilik sözleşmesi duyurusu, bunun tam tersi korkulara yol açtı: insanların bilgilerinin gizli tutulmadığı, bunun yerine Facebook ile paylaşılacağı endişesi, kullanıcıları kızdırdı. Peki, yeni Whatsapp sözleşmesi ve gizlilik şartları – kullanım koşulları nasıl değişti ve insanlar ne kadar endişeli olmalı? İşte, Whatsapp gizlilik sözleşmesi ile milyonların merak ettiği bu sorunun cevabı…

WHATSAPP SÖZLEŞMESİ NEDİR VE MADDELERİ NELER?

Bu noktada, WhatsApp sözleşmesi ve maddeleri hakkındaki araştırmalar da artış gösterdi. WhatsApp, 8 Şubat 2021 itibarıyla yürürlüğe girecek yeni gizlilik ilkelerini açıkladı. Şirketin internet sitesinde yapılan açıklamalar, WhatsApp'ın bundan sonra Facebook ile rahat rahat veri alışverişi yapabileceğini gözler önüne seriyor. Üstelik veri paylaşımına izin vermeyecek kullanıcılar, WhatsApp kullanamayacaklar. Peki, WhatsApp sözleşmesi kabul edilmeli mi, nasıl iptal edilir? İşte, tartışmalı WhatsApp sözleşmesi hakkında bilgiler;