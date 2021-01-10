Papa’nın doktoru koronavirüsten öldü

Papa Francis'in doktorunun koronavirüs (Covid-19) nedeniyle öldüğü açıklandı.

Katolik aleminin ruhani lideri Papa Francis'in, 2015 yılında kişisel doktoru seçtiği 78 yaşındaki doktoru Fabrizio Soccorsi'nin 'koronavirüs kaynaklı komplikasyonlar' sonucu hayatını kaybettiği duyuruldu.

PAPA AŞI OLACAĞINI DUYURMUŞTU

Papa Francis gelecek hafta Vatikan'da koronavirüs aşılamalarının başlayacağını belirterek, "Ben de sıramı aldım, aşı yaptırmak şart" ifadelerini kullanmıştı.

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