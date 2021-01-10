Prenses Diana hakkında son dakika haberi: Prenses Diana’nın eski sevgilisinden şoke eden açıklamalar!

Son dakika… Prenses Diana'nın ölümünün ardından pek çok konu gündeme gelmiş, zaman zaman gelmeye de devam etmektedir. Son olarak Diana'nın eski sevgilisi Hasnat Khan'ın açıklamaları gündeme bomba gibi düştü. Öte yandan Khan, Prens William'ın o dönemlerde annesini Martin Bashir'in hakkında uyardığı da yapılan açıklamalarda yer alıyor. İşte Prenses Diana hakkında son dakika gelişmeler…

"BÜYÜK BİR ALDATMACA AĞI KURMUŞTU"

Prenses Diana'nın eski sevgilisinin yaptığı röportaj sonrası Kraliyet Ailesi tekrar gündeme geldi. Hasnat Khan, Martin Bashir'in Diana'ya büyük bir aldatmaca ağı kurduğunu açıklarken gizli kalmış sırlar da bu açıklamalar doğrultusunda gün yüzüne çıkıyor…