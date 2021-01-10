Prenses Diana hakkında son dakika haberi: Prenses Diana’nın eski sevgilisinden şoke eden açıklamalar!

Son dakika… Prenses Diana'nın ölümünün ardından pek çok konu gündeme gelmiş, zaman zaman gelmeye de devam etmektedir. Son olarak Diana'nın eski sevgilisi Hasnat Khan'ın açıklamaları gündeme bomba gibi düştü. Öte yandan Khan, Prens William'ın o dönemlerde annesini Martin Bashir'in hakkında uyardığı da yapılan açıklamalarda yer alıyor. İşte Prenses Diana hakkında son dakika gelişmeler…
Prenses Diana'nın eski sevgilisinin yaptığı röportaj sonrası Kraliyet Ailesi tekrar gündeme geldi. Hasnat Khan, Martin Bashir'in Diana'ya büyük bir aldatmaca ağı kurduğunu açıklarken gizli kalmış sırlar da bu açıklamalar doğrultusunda gün yüzüne çıkıyor…
Onlarca yıl sonra Diana'nın ölümündeki sırlar hala gizemini korusa da yapılan açıklamalar, birçok ayrıntıya ışık tutmaya devam ediyor. Bu açıklamalardan biri ise son zamanlarda oldukça dikkat çekti. Diana'nın eski sevgilisi Hasnat Khan, "kurnaz" olarak nitelediği Martin Bashir'in prensesi nasıl avladığını ortaya çıkarmak için sessizliğini bozdu.
"PRENS WİLLİAM ANNESİNİ UYARMIŞTI"
Khan, Prens William'ın o dönemlerde annesini Martin Bashir hakkında iyi bir insan olmadığını söyleyerek uyarmaya çalıştığını iddia etti.
Yapılan röportajda, Hasnat Khan, Bashir'in nasıl taktiklerle uğraştığı ve neler yaptığı konusunda yaptığı açıklama sayesinde gizli kalmış birçok şeyi açığa çıkardı.
Ayrıca Bashir'in davranışları ile ilgili skandal, geçen yılın sonlarında dikkat çekmeye başladığında BBC din editörü ile iletişime geçerek yardım için yalvardığını açıkladı.
"BÜYÜK BİR ALDATMACA AĞI KURMUŞTU"
Hasnat Khan, Bashir'in Diana'yı 1995'te bomba gibi bir röportaj yapmak için kandırmaya çalıştığına dair kullandığı gizli yöntemleri ifşa etti.
Diana'nın kardeşi Earl Spencer, Bashir'in bir aldatmaca ağı ördüğünü iddia etti ve savunmasız prensesi kendi güvenli alanına çekmek için kıdemli kraliyet mensuplarının ve saraydakilerin Diana'ya, MI5'e ihanet ettiği söylemlerinin bu aldatmaca ağının bir parçası olduğunu belirtti.
The Mail'in ifşaları sonucunda, BBC, eski Yüksek Mahkeme hakimi Lord Dyson'ın liderliğinde bir soruşturma başlatmaya karar verdi.
Pakistan doğumlu kalp cerrahı olan Hasnat Khan, Diana ile olduğu iki yıllık ilişkisinde "Bay Harika" olarak adlandırıldığını söyledi. Hasnat Khan, The Mail'e verdiği röportajda Bashir'in prensesi manipüle ettiğini ve kurnaz bir adam olduğunu açıkladı.