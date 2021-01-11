Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Azil görüşmeleri başlıyor

Azil görüşmeleri başlıyor

Giriş Tarihi: 11.1.2021 ABONE OL
Azil görüşmeleri başlıyor
ABD Başkanı Donald Trump'ın 3 Kasım'daki seçim sonuçlarını tanımadığını açıklamasının ardından destekçilerinin geçtiğimiz çarşamba günü Kongre binasına yaptığı baskının yankıları sürüyor. 5 kişinin öldüğü kanlı baskının ardından Trump her ne kadar "20 Ocak'ta görevi sorunsuz devredeceğim" dese de Demokrat Partililer ikinci azil sürecini bugün başlatıyor. Temsilciler Meclisi'nin Demokrat üyesi Ted Lieu, azil tasarısını bugün sunacaklarını açıkladı. Cumhuriyetçi Senatör Pat Toomey de Trump'ın "azline yol açabilecek suçlar" işlediğini söyledi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Azil görüşmeleri başlıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA