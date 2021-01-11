Azil görüşmeleri başlıyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın 3 Kasım'daki seçim sonuçlarını tanımadığını açıklamasının ardından destekçilerinin geçtiğimiz çarşamba günü Kongre binasına yaptığı baskının yankıları sürüyor. 5 kişinin öldüğü kanlı baskının ardından Trump her ne kadar "20 Ocak'ta görevi sorunsuz devredeceğim" dese de Demokrat Partililer ikinci azil sürecini bugün başlatıyor. Temsilciler Meclisi'nin Demokrat üyesi Ted Lieu, azil tasarısını bugün sunacaklarını açıkladı. Cumhuriyetçi Senatör Pat Toomey de Trump'ın "azline yol açabilecek suçlar" işlediğini söyledi.