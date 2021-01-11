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Bakan Çavuşoğlu, 'a gidiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 13-14 Ocak tarihlerinde İslam Cumhuriyeti'ne ziyaret gerçekleştirecek.

DHA
Giriş Tarihi: 11.1.2021 16:56 ABONE OL
Bakan Çavuşoğlu, Pakistan'a gidiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 13-14 Ocak tarihlerinde Pakistan İslam Cumhuriyeti'ne ziyaret gerçekleştirecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ziyaret sırasında ikili ilişkilerimiz tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulacaktır. Gerçekleştirilecek görüşmelerde 7'nci Türkiye-Pakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Toplantısına ilişkin hazırlıkların eşgüdümü de yapılacaktır. Ziyaret sırasında ayrıca Türkiye-Pakistan-Azerbaycan Üçlü Dışişleri Bakanları İkinci Toplantısı tertiplenecektir. Ziyaret vesilesiyle sayın bakanımız Karaçi Başkonsolosluğumuzun yeni binasının resmi açılışını gerçekleştirecektir" denildi.

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Bakan Çavuşoğlu, Pakistan'a gidiyor
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