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: Kan banyosu içinde ölü bulundular! Polisleri dehşete düşüren görüntü

Haberi... ’da bir “kan banyosunda” iki erkeğin ölü bulunması nedeniyle tutuklanan kadın, elindeki bıçakla yardım edin çığlıkları attı. Polisler, iki erkeğin de olay yerinde ölü bulunduğunu açıklarken 28 yaşındaki hafif yaralı kadın ise ele geçirildi. Genç kadın, tutuklanmasının ardından hastanede tedavi altına alındı.

Giriş Tarihi: 11.1.2021 11:45 Son Güncelleme: 11.1.2021 12:07 ABONE OL
SON DAKİKA: Kan banyosu içinde ölü bulundular! Polisleri dehşete düşüren görüntü

Polis tutuklamanın ayrıntılarını açıklamasa da çifte cinayetin detaylarını araştırdıkları belirtildi.

Dehşete düşen bir komşu, şüpheli kadının yardım bana çığlıkları ile nasıl uyandığını açıkladı. 44 yaşındaki Kuddus Miah, kadının tutuklandığını ve daha sonra ambulansa taşındığını gördüğünü söyledi.

Polis, sabah saatlerinde geldiği evde dehşet veren bir kan banyosu ile karşılaştı. Çifte cinayetin işlendiği evde ciddi yaralanmalara uğrayan iki adam trajik bir biçimde ölü bulundu.

"SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR"

32 yaşındaki İnamul Hussain, evden gelen çığlıkları duyması üzerine polisi aradığını ve bir şeylerin ters gittiğini anlayınca aramasının üzerine polisin hızla geldiğini belirtti. Polisin kadına bıçağını indir uyarısı yaptığını duyan komşuları, neler olduğunu tam olarak anlayamadığını söyledi.

Scotland Yard polisi, kurbanların en yakın akrabalarına hala bilgi verilmediğini ve soruşturmanın devam ettiğini doğruladı.

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SON DAKİKA: Kan banyosu içinde ölü bulundular! Polisleri dehşete düşüren görüntü
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