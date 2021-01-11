SON DAKİKA: Kan banyosu içinde ölü bulundular! Polisleri dehşete düşüren görüntü

Polis, sabah saatlerinde geldiği evde dehşet veren bir kan banyosu ile karşılaştı. Çifte cinayetin işlendiği evde ciddi yaralanmalara uğrayan iki adam trajik bir biçimde ölü bulundu.

"SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR"

32 yaşındaki İnamul Hussain, evden gelen çığlıkları duyması üzerine polisi aradığını ve bir şeylerin ters gittiğini anlayınca aramasının üzerine polisin hızla geldiğini belirtti. Polisin kadına bıçağını indir uyarısı yaptığını duyan komşuları, neler olduğunu tam olarak anlayamadığını söyledi.