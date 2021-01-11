Whatsapp'tan son dakika haberi | Whatsapp Sözleşmesi sonrası gizlilik politikası detayları belli oldu: Kimler etkilenecek?

Çevrimiçi mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yakın zamanda gizlilik politikasını ve hizmet şartlarını yeniledi. Güncellenen politikalar, uygulamanın Facebook ile veri paylaşacağını ve bunun zorunlu olduğunu iddia etti. Şirket ayrıca, ana şirket Facebook ile veri paylaşım uygulamalarının değişmeyeceğini belirten resmi bir açıklama yaptı. Whatsap sözleşmesi ile ilgili yapılan açıklamada, yeni değişikliklerin Şubat ayından itibaren yürürlüğe girmeye başlayacağı ve veri paylaşım politikalarının WhatsApp ve Facebook işletme hesaplarına uygulanacağı söylendi. Şirket, normal mesajlaşmalar söz konusu olduğunda hiçbir şeyin değişmeyeceğini ve uçtan uca şifreleneceğini açıkladı.
WHATSAPP YENİ POLİTİKALARI
WhatsApp, yeni gizlilik politikasındaki değişiklikler hakkında bir açıklama yaptı. Yeni politika, tüm Android ve iPhone kullanıcıları için 8 Şubat 2021'den itibaren uygulanacak.
Şirket ayrıca, tüm kullanıcıların gizlilik politikalarında yapılan değişiklikler hakkında bilgi veren bir açılır bildirim alacağını da söylüyor. Özellikle, tüm kullanıcıların uygulamayı kullanmaya devam etmek için şartlar ve koşulları kabul etmesi gerekiyor.
WhatsApp olarak insanların uygulama üzerinden alışveriş yapmalarını ve işletmelerden destek almalarını kolaylaştırmak istendiğinin belirtildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Şeffaflığı daha da artırmak ve işletmelerin WhatsApp üzerinden müşterileriyle iletişimlerine yardımcı olmak adına, gizlilik politikamızı güncelliyoruz. Bu sayede, işletmeler ana şirketimiz Facebook üzerinden güvenli hosting hizmeti alma seçeneğine sahip olabilecekler.
Bu güncelleme, WhatsApp'ın Facebook ile veri paylaşımını değiştirmiyor. Dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar insanların arkadaşlarıyla veya aileleriyle özel olarak nasıl iletişim kurduğunu etkilemiyor. Gelecek ay boyunca kullanıcılarımızın gözden geçirmelerine süre tanımak adına yeni politikamızı şimdiden WhatsApp aracılığıyla paylaşıyoruz. WhatsApp üzerinden arkadaşlarınızla ve ailenizle yaptığınız görüşmeler ve mesajlaşmalar, uçtan uca şifreleme ile korunur. Uçtan uca şifreleme, yolladığınız fotoğrafın, ses kaydının, videonun ya da mesajın sadece sizin tarafınızdan ve konuştuğunuz kişi tarafından okunduğunu/dinlendiğini garanti eder. Üçüncü şahıslar, WhatsApp ya da Facebook bile, bu içerikleri göremez."
- "GÜNCEL HİZMET KOŞULLARINI ONAYLAYARAK KULLANIMLARINA DEVAM ETMELERİ MÜMKÜN OLACAKTIR"
Türkiye'deki kullanıcıların gizlilik, uçtan uca şifreleme ve güvenlik özellikleriyle korunmaya devam edileceği belirtilen açıklamada, "WhatsApp olarak insanların gizliliğini korumaya büyük önem veriyor ve gizlilik politikalarını kullanıcılarımız ile paylaşıyoruz. Bir ay boyunca yeni politikayı gözden geçirmeleri için süre tanımak adına kullanıcılarımızla WhatsApp üzerinden bu değişiklikler hakkında doğrudan iletişim kuruyoruz." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, WhatsApp'ı kullanmaya devam etmek isteyen tüm kullanıcıların, yeni hizmet şartlarını 8 Şubat'a kadar kabul etmeleri gerektiği vurgulandı.
WhatsApp'ı kullanmaya devam etmek isteyen tüm kullanıcıların güncel hizmet koşullarını onaylayarak kullanımlarına devam etmelerinin mümkün olacağı aktarılan açıklamada, Avrupa Bölgesi olarak isimlendirilen Avrupa Birliği ülkelerine farklı Gizlilik İlkesi uygulanmasına ilişkin değerlendirmeye yer verilmedi.
"Ekim ayında duyurduğumuz gibi, WhatsApp, insanların doğrudan WhatsApp üzerinden hem alışveriş yapmasını hem de bir işletmeden yardım almasını kolaylaştırmak istiyor.
Çoğu insan arkadaşlarıyla ve ailesiyle sohbet etmek için WhatsApp'ı kullanırken, giderek daha fazla insan işletmelere de ulaşıyor. Şeffaflığı daha da artırmak için, ileriye dönük işletmelerin WhatsApp üzerinden müşterileriyle iletişimlerini yönetmelerine yardımcı olmak için ana şirketimiz Facebook'tan güvenli barındırma hizmetleri almayı seçebileceklerini açıklamak için gizlilik politikasını güncelledik. Tabii ki, WhatsApp üzerinden bir işletmeyle mesajlaşmak isteyip istemedikleri kullanıcıya kalmış.