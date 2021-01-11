Whatsapp'tan son dakika haberi | Whatsapp Sözleşmesi sonrası gizlilik politikası detayları belli oldu: Kimler etkilenecek?

Çevrimiçi mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yakın zamanda gizlilik politikasını ve hizmet şartlarını yeniledi. Güncellenen politikalar, uygulamanın Facebook ile veri paylaşacağını ve bunun zorunlu olduğunu iddia etti. Şirket ayrıca, ana şirket Facebook ile veri paylaşım uygulamalarının değişmeyeceğini belirten resmi bir açıklama yaptı. Whatsap sözleşmesi ile ilgili yapılan açıklamada, yeni değişikliklerin Şubat ayından itibaren yürürlüğe girmeye başlayacağı ve veri paylaşım politikalarının WhatsApp ve Facebook işletme hesaplarına uygulanacağı söylendi. Şirket, normal mesajlaşmalar söz konusu olduğunda hiçbir şeyin değişmeyeceğini ve uçtan uca şifreleneceğini açıkladı.

WHATSAPP YENİ POLİTİKALARI

WhatsApp, yeni gizlilik politikasındaki değişiklikler hakkında bir açıklama yaptı. Yeni politika, tüm Android ve iPhone kullanıcıları için 8 Şubat 2021'den itibaren uygulanacak.