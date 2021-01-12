Haberler Dünya Haberleri Facebook'tan Trump'a yönelik bir hamle daha! Karar şiddeti artırabilir

Facebook'tan Trump'a yönelik bir hamle daha! Karar şiddeti artırabilir ABD’li sosyal medya paylaşım platformu Facebook'tan, ABD Başkanlık seçim gününden tam 69 gün sonra, Trump'a yönelik bir hamle daha geldi. Facebook, 20 Ocak'ta gerçekleşecek olan devir teslim töreninden önce bir dizi yeni önlem aldığını duyurarak Trump'ın destekçileri arasında kullanılan "çalmayı durdur" ifadesi içerikli bütün paylaşımları kaldırılacağını açıkladı.

DHA Giriş Tarihi: 12.1.2021 10:56 ABONE OL

Sosyal paylaşım sitesi Facebook, ABD'de gerçekleştirilen başkanlık seçiminden 69 gün sonra devir teslim töreni öncesi bir dizi önlem aldığını duyurarak, "Çalmayı durdur" ifadesinin yer aldığı tüm içerikleri kaldıracağını açıkladı. TÜM İÇERİKLER KALDIRILACAK ABD'li sosyal medya paylaşım platformu Facebook, ABD Başkanlık Seçim Günü'nden tam 69 gün sonra, "Çalmayı durdur" ifadesi geçen tüm içeriği kaldırmaya başlayacağı açıkladı. Alınan bu önlemin, ABD başkanlık görev devri günü olabilecek muhtemel şiddet eylemlerini önlemek olduğu ifade edildi.

Sosyal paylaşım sitesi Facebook, ABD Başkanı seçilen Demokrat Joe Biden'ın 20 Ocak'ta Washington DC'de yapacağı yemin töreninde toplumsal gerginliği azaltmak amacıyla yeni adımlar atıyor. Facebook yaptığı açıklamada, geçtiğimiz hafta ABD Kongre Binası'da ayaklanmalara katılanlar tarafından kullanılan 'Çalmayı durdur' ifadesinin kullanımının yasaklanacağını duyurdu.