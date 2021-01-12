Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Filipinler'de 5,2 büyüklüğünde deprem

'de 5,2 büyüklüğünde deprem

'in güneyinde 5,2 büyüklüğünde deprem olduğu bildirildi. , (USGS) merkezi ülkenin güneyindeki kentinin 137 kilometre güneyi olan depremin, yerin 46,2 kilometre altında kaydedildiğini açıkladı.

AA
Giriş Tarihi: 12.1.2021 14:54 ABONE OL
Filipinler'de 5,2 büyüklüğünde deprem

Filipinler'in güneyinde 5,2 büyüklüğünde deprem olduğu bildirildi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, (USGS) merkezi ülkenin güneyindeki Sarangani kentinin 137 kilometre güneyi olan depremin, yerin 46,2 kilometre altında kaydedildiğini açıkladı.

Depremde can veya mal kaybı olup olmadığına dair henüz bilgi verilmedi.

Pasifik Ateş Çemberi deprem ve volkan kuşağında yer alan Filipinler'de, 15 Ekim 2013'te meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremde 144 kişi hayatını kaybetmişti.

SON DAKİKA HABERLER: Deprem uzmanı Özmen uyardı! "Ankara zannedildiği gibi değil"

ARKADAŞINA GÖNDER
Filipinler'de 5,2 büyüklüğünde deprem
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA