Koronavirüs salgınından daha tehlikeli! Milyonlarca insanın ölümüne neden olabilir!

Uzmanlar mutant corona virüslerin etkileri konusunda araştırmalar yapıyor. Tüm dünya Covid-19 salgınıyla mücadele ederken, uzmanlar salgından önce de insanlık için tehlike olan antibiyotiğe dirençli bakterilere dikkat çekti. Superbug veya süper bakteri olarak da bilinen bu bakterilerin, milyonlarca insanın ölümüne neden olabileceği açıklandı. Ancak bilim insanları antibiyotik direnci olan bakterilere karşı yeni tedavi yöntemleri için araştırmalar yapıyorlar.
Colorado Boulder Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, antibiyotiklere dirençli bakterilere karşı kullanılabilecek yeni bir kimyasal bileşik buldular. Bu bileşik konağın bağışıklık tepkisiyle aktif oluyor. PLOS Pathogens'te yayınlanan araştırma sonuçları, gelecekte potansiyel bir salgına neden olabilecek bakterilere karşı yeni yöntemin kullanılabileceğini gösteriyor.
Profesör Corrie Detweiler yaptığı açıklamada, "Covid-19 salgını, antibiyotiğe dirençli bakterilere karşı insanların durumunu riske ediyor. Bu nedenle alternatif tedaviler ve yöntemler bulmamız gerekiyor.
Yeni antibiyotik bulma sorununu çözemezsek veya bir şekilde eski antibiyotiklerin daha etkili olmasını sağlayamazsak, onlarca yıl önce yendiğimizi düşündüğümüz bakteriyel enfeksiyonlara yeniden yakalanabilir ve ölümlerin hızla arttığını görebiliriz" dedi.
Yeni araştırma, "Gram negatif bakteri" olarak bilinen bakterilerin içine sızması konusunda etkili görünen "JD1" isimli küçük bir molekül üstüne odaklanıyor. Gram negatif bakteri enfeksiyonları zorlayıcı olabiliyor. Bu patojenler, birçok klinik antibiyotiğe karşı dirençli. Bu bakterilerde antibiyotiklerin hücreye girişini engelleyen sert bir dış zar ve tampon görevi gören iç bir zar bulunuyor.
JD1 ise konağın dış bakteri zarına yaptığı ilk bağışıklık saldırısından yararlanıyor ve daha sonra içeri giriyor. Profesör Corrie Detweiler, "Bu yaptığımız gram negatif bakterilerin iç zarını, doğuştan gelen bağışıklık tepkisini kullanarak hedefleyebileceğimizi gösteren ilk çalışma" açıklamasını yaptı.
Yapılan deneylerde JD1, Salmonella enterica adı verilen bakterilerin hayatta kalmasını ve yayılmasını %95 oranında azalttı. Araştırmacılar, 2050 yılında antibiyotik direncine sahip bakterilerden ölen insanların sayısının, kanserden daha fazla olabileceğini belirtti. Detweiler, bakterilerin mevcut antibiyotiklere karşı uyum sağladıkça, küçük bir enfeksiyonun bile ölümcül olabileceğini sözlerine ekledi.
Uzmanlar, birçok insanın direkt olarak coronavirüsü veya başka bir virüs sebebiyle değil de, gelişmekte olan bakteri kaynaklı ikinci enfeksiyon nedeniyle de hayatını kaybettiğini açıkladı. Yapılan bu çalışma ikinci enfeksiyonun durdurulmasını sağlayabilir.
Diğer yandan Corrie Detweiler ve araştırma ekibindeki diğer bilim insanları, ikincil enfeksiyonları engellemek veya tedavi amacıyla antibiyotik kullanımının arttığını, bunun bazen gerekli olsa da, bakterilerin daha dirençli hale gelebileceğini söyledi.