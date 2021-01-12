Koronavirüs salgınından daha tehlikeli! Milyonlarca insanın ölümüne neden olabilir!

Uzmanlar mutant corona virüslerin etkileri konusunda araştırmalar yapıyor. Tüm dünya Covid-19 salgınıyla mücadele ederken, uzmanlar salgından önce de insanlık için tehlike olan antibiyotiğe dirençli bakterilere dikkat çekti. Superbug veya süper bakteri olarak da bilinen bu bakterilerin, milyonlarca insanın ölümüne neden olabileceği açıklandı. Ancak bilim insanları antibiyotik direnci olan bakterilere karşı yeni tedavi yöntemleri için araştırmalar yapıyorlar.

Colorado Boulder Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, antibiyotiklere dirençli bakterilere karşı kullanılabilecek yeni bir kimyasal bileşik buldular. Bu bileşik konağın bağışıklık tepkisiyle aktif oluyor. PLOS Pathogens'te yayınlanan araştırma sonuçları, gelecekte potansiyel bir salgına neden olabilecek bakterilere karşı yeni yöntemin kullanılabileceğini gösteriyor.