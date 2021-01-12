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Haberler Dünya Haberleri Peru'da bir mahkeme Bill Gates, George Soros ve Rockefeller ailesini koronavirüsü üretmekle suçladı

'da bir mahkeme , ve ailesini koronavirüsü üretmekle suçladı

ülkesi 'da bir mahkeme, 'un kurucusu 'i, Amerikalı iş adamı 'u ve ailesini yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) üretmekle itham etti

AA
Giriş Tarihi: 13.1.2021 04:13 ABONE OL
Peru'da bir mahkeme Bill Gates, George Soros ve Rockefeller ailesini koronavirüsü üretmekle suçladı

Ülke basınında çıkan habere göre, Chincha ve Pisco Mahkemesince açılan soruşturmada, Kovid-19'un "dünyayı yöneten elit suçlular" tarafından ortaya çıkarıldığı iddia edildi.

Soruşturma metninde, "Bill Gates, Soros, Rockefeller gibi yeni dünya düzeninin yaratıcıları dışında hiçbir dünya hükümeti, gerçek ve tüzel kişiler bu salgının öngörülebilir nitelikte olduğunu iddia edemez." ifadelerine yer verildi.

Mahkemenin bu soruşturmayı, Kovid-19 salgını nedeniyle bir davanın gecikmesi sebebiyle başlattığı belirtildi.

Peru Yüksek Mahkemesi, soruşturmanın basında ciddi yankı bulmasının ardından Twitter hesabından yaptığı açıklamada, soruşturmayı başlatan hakimler Tito Gallegos, Luis Leguia ve Tony Changaray hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

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Peru'da bir mahkeme Bill Gates, George Soros ve Rockefeller ailesini koronavirüsü üretmekle suçladı
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