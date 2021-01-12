SON DAKİKA: İki yıl boyunca alnı olmadan yaşadı! Rahat diyerek arabada bu şekilde seyahat ediyordu

İrlanda'da bir kadın, saatte 190 km hızla giden bir araçta yaşadığı kaza nedeniyle alnını kırdı. Yüzündeki tüm kemikleri kırılan kadın, iki yıl boyunca alnı olmadan yaşadı. 36 yaşındaki kadın, alnının yerinde hiçbir şeyin kalmadığını ve başının tuhaf bir biçimde içeri girdiğini söyledi.
Grainne, arkadaşının cipiyle evine giderken yoldaki buzlanma nedeniyle kontrol çıkmış ve 2017 yılında şiddetli bir kaza geçirmişti. Röportajında Grainne geçirdiği ağır yaralanma nedeniyle ortaya çıkan beyin hasarının sonuçlarıyla nasıl başa çıktığını anlattı.
Kaza anında 22 yaşında olan Grainne, ayakları torpido gözünde olduğunda daha rahat edeceğine karar verdiği için ayaklarını torpidoya uzattığını söyledi. Bunu yaparak ayaklarını da doğrudan hava yastıklarının üzerine yerleştirmiş olduğunu belirtti.
Fakat cip duvara çarptığında hava yastıkları şişti ama ayakları hava yastıklarının üzerinde olması nedeniyle dizlerini yüzüne çarpmasına neden oldu.
Grainne, birden fazla yüz kırığı geçirmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Ayrıca beyninde ortaya çıkan omurilik sıvısı sızıntısının tedavisi için bir beyin cerrahı tarafından ameliyat edilmesi gerekti.
Fakat operasyon başarılı geçmesine rağmen, Grainne bir yıl sonra başka komplikasyonlarla hastaneye geri dönmek zorunda kaldı. Doktorlar, 2009 yılında özel bir seramik alın takılana kadar Grainne'in alnını çıkarmaları gerekti.
Ameliyat sonrası yaşadığı sıkıntıları anlatan Grainne, bir sohbetin ortasında kelimeleri unuttuğunu, insanlar konuşurken başının çok ağrıdığını ve bazen odaklanmakta zorlandığını söyledi.
Bu yaşadıklarının ardından genç kadın, insanlara torpidoya ayaklarını uzatarak seyahat etmemeleri konusunda ciddi uyarılarda bulundu.