SON DAKİKA: İki yıl boyunca alnı olmadan yaşadı! Rahat diyerek arabada bu şekilde seyahat ediyordu

İrlanda'da bir kadın, saatte 190 km hızla giden bir araçta yaşadığı kaza nedeniyle alnını kırdı. Yüzündeki tüm kemikleri kırılan kadın, iki yıl boyunca alnı olmadan yaşadı. 36 yaşındaki kadın, alnının yerinde hiçbir şeyin kalmadığını ve başının tuhaf bir biçimde içeri girdiğini söyledi.

Grainne, arkadaşının cipiyle evine giderken yoldaki buzlanma nedeniyle kontrol çıkmış ve 2017 yılında şiddetli bir kaza geçirmişti. Röportajında Grainne geçirdiği ağır yaralanma nedeniyle ortaya çıkan beyin hasarının sonuçlarıyla nasıl başa çıktığını anlattı.

"RAHAT OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜŞTÜM"

Kaza anında 22 yaşında olan Grainne, ayakları torpido gözünde olduğunda daha rahat edeceğine karar verdiği için ayaklarını torpidoya uzattığını söyledi. Bunu yaparak ayaklarını da doğrudan hava yastıklarının üzerine yerleştirmiş olduğunu belirtti.