Trump’ın azil metni meclise resmen sunuldu

ABD'de Başkan Donald Trump destekçilerinin Kongre binası baskınıyla başlayan siyasi kriz devam ediyor. ABD Temsilciler Meclisi'ndeki Demokratlar, Başkan Donald Trump'ın görevden alınması için azil metnini meclise resmen sundu. Demokratlar, Trump'ı "ABD hükümetine karşı şiddeti kışkırtmak" ile suçluyor. Metinde "Trump'ın ABD'yi ve hükümet kurumlarının güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye attığı ve demokratik sistemin bütünlüğünü tehdit ederek iktidarın barışçıl geçişine müdahale ettiği" ifadeleri yer alıyor. Söz konusu tasarının bugün oylanması bekleniyor.