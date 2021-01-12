Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Trump’ın azil metni meclise resmen sunuldu

Trump’ın azil metni meclise resmen sunuldu

Giriş Tarihi: 12.1.2021 ABONE OL
Trump’ın azil metni meclise resmen sunuldu
ABD'de Başkan Donald Trump destekçilerinin Kongre binası baskınıyla başlayan siyasi kriz devam ediyor. ABD Temsilciler Meclisi'ndeki Demokratlar, Başkan Donald Trump'ın görevden alınması için azil metnini meclise resmen sundu. Demokratlar, Trump'ı "ABD hükümetine karşı şiddeti kışkırtmak" ile suçluyor. Metinde "Trump'ın ABD'yi ve hükümet kurumlarının güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye attığı ve demokratik sistemin bütünlüğünü tehdit ederek iktidarın barışçıl geçişine müdahale ettiği" ifadeleri yer alıyor. Söz konusu tasarının bugün oylanması bekleniyor.
ARKADAŞINA GÖNDER
Trump’ın azil metni meclise resmen sunuldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA