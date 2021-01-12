WhatsApp'tan flaş gizlilik açıklaması geldi! Madde madde sıraladı!

WhatsApp son günlerin en çok konuşulan ismi oldu. Kullanıcı sözleşmesini yenileyen şirket, kısa süre önce kullanıcı verilerinin Facebook'la paylaşılacağını açıklamıştı. Yeni gizlilik ilkelerini kabul etmeyenlerin, 8 Şubat'tan sonra WhatsApp'ı kullanamayacağını belirtmişti. Bu durum dünya çapında tartışmalara neden oldu ve birçok kullanıcı WhatsApp'ı boykot edip, farklı alternatif mesajlaşma uygulamalarına geçmeye başladı.
Ayrıca WhatsApp veri paylaşımının AB ülkelerini kapsamadığını duyurmasıyla birlikte tartışmalar daha da alevlendi ve şirketin çifte standart yaptığı vurgulandı.
Şimdi WhatsApp'tan gizlilik hakkında yeni bir açıklama daha geldi. Şirket Twitter hesabında bir görsel paylaşarak, "Bazı dedikodulara cevap vermek istiyoruz. Özel mesajlarınızın uçtan uca şifrelemeyle korumaya %100 devam ettiğimizi belirtiriz" ifadesini kullandı.
"WhatsApp özel mesajlarınızı koruyor ve güvence altına alıyor" isimli görselde ise WhatsApp ve Facebook'un göremediği, koruma altında olan veriler sıralanıyor. Görselde yer alan ve madde madde olan açıklama şu şekilde:
-WhatsApp ve Facebook özel mesajlarınızı göremez, konuşmalarınızı duyamaz.
-WhatsApp'ta kullanıcıların mesaj ve arama kayıtları tutulmaz.
-WhatsApp ve Facebook konum bilgilerinizi göremez.
-WhatsApp, Facebook'la kayıtlı kişilerinizi paylaşmıyor.
-WhatsApp grupları gizlidir.
-Mesajlarınızı kaybolacak şekilde ayarlayabilirsiniz.
-Kullanıcı verilerinizi indirme imkanınız var.