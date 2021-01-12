WhatsApp'tan flaş gizlilik açıklaması geldi! Madde madde sıraladı!

WhatsApp son günlerin en çok konuşulan ismi oldu. Kullanıcı sözleşmesini yenileyen şirket, kısa süre önce kullanıcı verilerinin Facebook'la paylaşılacağını açıklamıştı. Yeni gizlilik ilkelerini kabul etmeyenlerin, 8 Şubat'tan sonra WhatsApp'ı kullanamayacağını belirtmişti. Bu durum dünya çapında tartışmalara neden oldu ve birçok kullanıcı WhatsApp'ı boykot edip, farklı alternatif mesajlaşma uygulamalarına geçmeye başladı.

Ayrıca WhatsApp veri paylaşımının AB ülkelerini kapsamadığını duyurmasıyla birlikte tartışmalar daha da alevlendi ve şirketin çifte standart yaptığı vurgulandı.