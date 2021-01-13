İngiliz Kraliyet ailesinden skandal haber! Cinsel saldırıyla yargılandı!

ADI KARA LİSTEDE

Saldırı sonrasında Lyon'ı odadan atmayı başaran genç kadın, Kraliyet Ailesi üyesinin kapı önünden ayrılması sonrasında malikaneden kaçmayı başararak polise şikayette bulundu.

Geçtiğimiz şubatta gerçekleşen olayın ardından dün Dundee mahkemesinde görülen duruşmada suçlamaları kabul eden ve 5 yıllık hapis cezası istenen Lyon, kefaletle serbest bırakıldı ancak adı, seks suçluları listesine kaydedildi.

"ALKOL MAZARET DEĞİL"

Olay gecesi sarhoş olduğu kaydedilen Lyoni yaptığı konuşmada "Alkolün davranışlarım için bir mazeret olmadığını kabul ediyorum. Ancak hatamla yüzleşip sorumluğunu üstleniyorum. Öncelikle genç kadından, sonrasında ise ailemden, arkadaşlarımdan ve meslektaşlarımdan da özür dilemek istiyorum."ifadelerini kullandı.