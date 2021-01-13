İngiliz Kraliyet ailesinden skandal haber! Cinsel saldırıyla yargılandı!

İngiltere'de Kraliyet Ailesi, gündemi karıştıran haberlerle kendinden söz ettiriyor.
KRALİÇE'NİN KUZENİNDEN CİNSEL SALDIRI
Son olarak geçtiğimiz günlerde İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in tahttan vazgeçen torunu Sussex Dükü Prens Harry ile eşi Düşes Meghan Markle'ın, nefret söylemlerinden dolayı sosyal medya platformlarını terk etmesinin ardından bu kez de bir Kraliyet Ailesi üyesinin karıştığı cinsel saldırı olayı, İngiliz gündemine bomba gibi düştü.
ODAYA KAPATTIĞI KADINI...
The Sun'ın haberine göre, Kraliçe Elizabeth'in ikinci kuşaktan kuzeni olan 34 yaşındaki Simon Bowes-Lyon, İskoçya'da bulunan ve kuşaklar boyu Kraliyet Ailesi üyelerine ev sahipliği Glamis Kalesi'nde düzenlediği bir etkinliğe katılan genç kadını taciz etti.
Aktarılan kaynaklara göre Lyon, düzenlediği etkinlik sırasında yorularak odalardan birine uyumaya giden 26 yaşındaki genç kadına 20 dakika boyunca cinsel saldırıda bulundu. Oldukça sarhoş olduğu kaydedilen Lyon, genç kadını dakikalarca taciz ederek mahrem bölgelerine dokundu. Genç kadının kıyafetlerini de çıkarmaya çalışan Lyon, kurbanına kendisiyle cinsel ilişkiye girmesi için baskıda bulundu.
ADI KARA LİSTEDE
Saldırı sonrasında Lyon'ı odadan atmayı başaran genç kadın, Kraliyet Ailesi üyesinin kapı önünden ayrılması sonrasında malikaneden kaçmayı başararak polise şikayette bulundu.
Geçtiğimiz şubatta gerçekleşen olayın ardından dün Dundee mahkemesinde görülen duruşmada suçlamaları kabul eden ve 5 yıllık hapis cezası istenen Lyon, kefaletle serbest bırakıldı ancak adı, seks suçluları listesine kaydedildi.
"ALKOL MAZARET DEĞİL"
Olay gecesi sarhoş olduğu kaydedilen Lyoni yaptığı konuşmada "Alkolün davranışlarım için bir mazeret olmadığını kabul ediyorum. Ancak hatamla yüzleşip sorumluğunu üstleniyorum. Öncelikle genç kadından, sonrasında ise ailemden, arkadaşlarımdan ve meslektaşlarımdan da özür dilemek istiyorum."ifadelerini kullandı.