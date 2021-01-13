Koronavirüs salgınından Bill Gates, George Soros ve Rockefeller sorumlu! Covid-19 hakkında şok suçlama!

Koronavirüs hakkında şimdiye kadar birçok iddia ortaya atıldı. Kimileri SARS-CoV-2 virüsünün laboratuvar ortamında üretildiğini, kimileri uzaydan geldiğini söyledi. Bu iddialar arasında en dikkat çekici olanlarından biri de pandeminin sorumluları arasında Bill Gates, George Soros ve Rockefeller ailesinin bulunduğu iddiasıydı. Hatta bu isimler arasına bazı zamanlar ünlü girişimci Elon Musk'ın ve Amazon'un CEO'su Jeff Bezos'un da adı eklendi.
Şimdi ise bu iddia Peru'da bir mahkemede ele alındı. Mahkeme, Covid-19'un Bill Gates, George Soros ve Rockefeller ailesinin hatası olduğunu söyledi ve ortaklık karıştı.
Mahkeme kararının temelinde ise koronavirüs salgınının bu kadar küresel bir hale gelmesinin suçu 'elit suç dünyası'na atfedildi. Zengin elitlerin elinden çıktığını vurguyalayan Chincha ve Pisco Mahkemesindeki hakimler verdikleri karar sonrası tepki çektiler.
PERU YÜKSEK MAHKEMESİ SORUŞTURMAYA EL ATTI
Sputnik'te yer alan soruşturma metninde, "Bill Gates, Soros, Rockefeller gibi yeni dünya düzeninin yaratıcıları dışında hiçbir dünya hükümeti, gerçek ve tüzel kişiler bu salgının öngörülebilir nitelikte olduğunu iddia edemez." ifadeleri yer alıyor.
Yaşanan bu soruşturmanın basında ve sosyal medyada geniş yer bulmasının ardından Peru Yüksek Mahkemesi, soruşturmaya el attı. Yapılan açıklamada, soruşturma kararını imzalayan yargıçlara ön soruşturma açtı.
Bill Gates için bu bir ilk değil. Milyarder ve Microsoft'un kurucusu Bill Gates, "tuhaf" olarak adlandırdığı koronavirüs salgınıyla ilgili komplo teorilerinin en önemli hedefi haline geldi. Gerek yaptığı açıklamalar gerek ona yöneltilen daha önceki suçlamalar olsun, Gates kısa süre içinde kendisini komplo teorilerinin içinde buldu.
BİRÇOK KOMPLO TEORİSİ VAR
Bu tartışmaların en büyük hedefinde ise eşiyle birlikte kurduğu, Bill & Melinda Gates Vakfı'nın küresel aşı ittifakı bulunuyor. Sosyal medya aleminde, yukarıdaki gibi bazı mahkeme soruşturmalarında ve bazı yorumculara göre Gates türlü şekillerde suçlandı.
İnternet ortamında dolanan pek çok komplo teorisi var. Onlardan en bilineni ise Bill Gates'in milyarlarca insanı 'mikroçiplerle' izlemek için koronavirüs aşısı geliştirdiği yönünde oluyor. Yapılan bir araştırma bu teze inanan ABD'li yetişkinlerin yüzde 28'lik bir dilime denk geldiğini söylüyor.
BILL GATES İDDİALARLA İLGİLİ NE DEDİ?
Gates konu hakkında Business Insider'a açıklamalarda bulundu. Gates, "Bir bakıma, bu komplo teorisini komik bir şey olarak görmek istemeniz çok tuhaf ama gerçekten komik bir şey değil" dedi.
Wired'da yer alan başka bir habere göreyse söz konusu komplo teorilerinin ortaya atılmasının bir diğer sebebi Gates'in aşıya karşı bu kadar ilgili olması.
Bu iddiaların en temelde dayanak noktası ise Bill Gates'in 2015 yılında yaptığı bir konuşmada, insanlık için en büyük riskin nükleer savaş değil, milyonlarca insanın hayatını tehdit edebilecek bulaşıcı bir virüs olduğu konusunda uyarması oldu. Yıllar sonra tekrar ortaya çıkartılan bu konuşma kısa süre içinde komplo teorilerinin yayılmasına neden oldu. (Shiftdelete)