Koronavirüs salgınından Bill Gates, George Soros ve Rockefeller sorumlu! Covid-19 hakkında şok suçlama!

Koronavirüs hakkında şimdiye kadar birçok iddia ortaya atıldı. Kimileri SARS-CoV-2 virüsünün laboratuvar ortamında üretildiğini, kimileri uzaydan geldiğini söyledi. Bu iddialar arasında en dikkat çekici olanlarından biri de pandeminin sorumluları arasında Bill Gates, George Soros ve Rockefeller ailesinin bulunduğu iddiasıydı. Hatta bu isimler arasına bazı zamanlar ünlü girişimci Elon Musk'ın ve Amazon'un CEO'su Jeff Bezos'un da adı eklendi.

Şimdi ise bu iddia Peru'da bir mahkemede ele alındı. Mahkeme, Covid-19'un Bill Gates, George Soros ve Rockefeller ailesinin hatası olduğunu söyledi ve ortaklık karıştı.

Mahkeme kararının temelinde ise koronavirüs salgınının bu kadar küresel bir hale gelmesinin suçu 'elit suç dünyası'na atfedildi. Zengin elitlerin elinden çıktığını vurguyalayan Chincha ve Pisco Mahkemesindeki hakimler verdikleri karar sonrası tepki çektiler.