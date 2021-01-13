Son Dakika: ABD Adalet Bakanlığı Kongre göstericilerini terörle suçlayabilir

ADALET BAKANLIĞI FBI İLE ORTAK DOSYA OLUŞTURDU

Yaşanan ölüm olaylarının ardından ABD Adalet Bakanlığı, Kongre baskıncılarına karşı yöneltilen suçlamaları takip etmek için FBI ile birlikte ortak bir terörle mücadele ekibi oluşturduğunu açıkladı.

Columbia Bölge Savcısı Michael R. Sherwin, yaptığı açıklamada baskınlara katılanları incelemek üzere isyana tahrik ve komplo ihtimallerinin de göz önünde bulundurulacağı, iç ve dış güçlerin olaylar üzerindeki bağlantılarının da kapsamlı olarak araştırılacağı büyük bir ekibin göreve başlayacağını söyledi.