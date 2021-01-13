Son Dakika: ABD Adalet Bakanlığı Kongre göstericilerini terörle suçlayabilir

ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter'dan yaptığı yayınlar sonrasında sokaklara dökülerek Biden'ın adaylığının onanmasına engel olmak isteyen göstericiler Kongre binasını basarak ana salonları işgal etmiş, çıkan gösterilerde 5 kişi yaşamını yitirmişti.
Çıkan olaylarda birçok gösterici ve güvenlik gücü yaralanırken, olaylar ABD tarihine kazınacak boyuta ulaşmıştı.
ADALET BAKANLIĞI FBI İLE ORTAK DOSYA OLUŞTURDU
Yaşanan ölüm olaylarının ardından ABD Adalet Bakanlığı, Kongre baskıncılarına karşı yöneltilen suçlamaları takip etmek için FBI ile birlikte ortak bir terörle mücadele ekibi oluşturduğunu açıkladı.
Columbia Bölge Savcısı Michael R. Sherwin, yaptığı açıklamada baskınlara katılanları incelemek üzere isyana tahrik ve komplo ihtimallerinin de göz önünde bulundurulacağı, iç ve dış güçlerin olaylar üzerindeki bağlantılarının da kapsamlı olarak araştırılacağı büyük bir ekibin göreve başlayacağını söyledi.
YÜZLERCE KİŞİ YARGILANABİLİR
Sherwin, dosyanın, Adalet Bakanlığı tarafından yapılan en büyük araştırmalardan biri olacağını söyledi. İç karışıklık kategorisinden terörle mücadele kapsamına taşınan dosyanın istihbarat ve casusluk da dahil birçok başka suçlamayla birleştirildiğini açıklayan Sherwin, 6 Ocak'tan bu yana 70'ten fazla kişi hakkında resmi suçlamalar oluşturulduğunu ve olaylara karışan en az 200 kişinin tespitinin yapıldığını söyledi.
"ULUSAL GÜVENLİK TEHDİDİ OLUŞTURDULAR"
Baskıncıların suçlarının "Kapitol'e izinsiz giriş, sokağa çıkma yasağına uyulmaması" gibi hafif kategorilerde değerlendirilmemesi gerektiğinin altını çizen Sherwin, terörle mücadele ile ilişkilendirilen dosyanın sadece bir başlangıç olduğunu vurgulayarak "cinayet, aşırı güç kullanımı, kongre bürolarının ve dijital cihazların yağmalanması, kolluk kuvvetlerine yönelik saldırılar ve ulusal güvenlik ve savunma bilgilerinin çalınması" gibi suçların da dosyaya ekleneceğini bildirdi.
ABD medyasından gelen bilgilere göre tutuklama kararlarının artarak yüzlerce kişiyi kapsaması bekleniyor.