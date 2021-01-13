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Son dakika: 'de Kongre baskınında gözaltına alınan bir kişi intihar etti

Dünyanın gözlerinin son günlerde çevrildiği ülke olan 'de sular durulmuyor. ABD’nin başkenti ’da 6 Ocak günü gerçekleşen Kongre baskını sırasında gözaltına alınıp serbest bırakılan bir kişinin evinde hayatına son verdiği bildirildi.

AA
Giriş Tarihi: 13.1.2021 22:16 Son Güncelleme: 13.1.2021 22:35 ABONE OL
Son dakika: ABD'de Kongre baskınında gözaltına alınan bir kişi intihar etti

Yerel basında yer alan haberlere göre, Georgia eyaletine bağlı Alpharetta şehrinde yaşayan 53 yaşındaki Christopher Stanton Georgia, evinin bodrum katında silahla kendini vurdu.

Yetkililer, bankacılık sektöründe çalışan iki çocuk babası Georgia'nın yaşamına son verdiğini adli tıp raporunda teyit etti.

Yakınları ve yetkililerden açıklama yapılmayan Goergia, Kongre baskını günü Washington'da gözaltına alınmıştı.

Kongreye "yasal olmayan giriş" ve "sokağa çıkma yasağı ihlali" suçlamalarıyla hakkında dava açılan Georgia, daha sonra serbest bırakılmıştı.

Georgia'nın suçlamaları kabul etmediği, mahkemede suçlu bulunması halinde ise en fazla 180 gün hapis veya 1000 dolar para cezasına çarptırılabileceği kaydedildi.

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Son dakika: ABD'de Kongre baskınında gözaltına alınan bir kişi intihar etti
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