Son dakika: ABD’de tarihi oturum başladı! Trump'ın azledilmesi görüşülüyor

DÖRT SAYFALIK AZİL KARARI TASARISI NELERİ İÇERİYOR?

Temsilciler Meclisi'ne sunulan azil tasarısında tek madde yer aldı. Tasarıda ABD Başkanı Donald Trump ''isyanı teşvikle'' suçlanıyor. Tasarının Temsilciler Meclisi'nde kabul edilmesi halinde, Cumhuriyetçi Trump, hakkında iki kez azil süreci başlatılan ilk başkan olacak. Dört sayfalık azil kararı tasarısında Trump'ın seçim hileleriyle ikinci kez başkan seçilmesinin engellendiği yönünde temelsiz suçlamalarda bulunduğu, Georgia eyaletindeki yerel seçim yetkililerine Biden'ın eyalette az farkla elde ettiği zaferi geri çevirmek için kendisine 11 binden fazla oy 'bulmaları' yönünde baskı yaptığı ve geçen Çarşamba günü binlerce destekçisini Kongre üyelerinin seçim sonuçlarını geri çevirmesi için baskı yapmak üzere Kongre binasına yürümeleri için harekete geçirdiği ayrıntıları yer alıyor.