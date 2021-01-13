Son dakika: ABD'yi karıştıracak gelişme! Biden'ın ekibinde yer alan Rachel Rodriguez seçimlere hile karıştırdığı iddiasıyla tutuklandı

20 YILA KADAR HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILABİLİR

Paxton'a göre Rodriguez, seçim sahtekarlığı, yasadışı oy kullanma, insanlara postayla oy kullanmalarına yasadışı olarak yardım etme ve yasadışı bir şekilde resmi bir oy pusulası bulundurmakla suçlanıyor. Suçlu bulunduğu takdirde 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.

TRUMP VE BIDEN DESTEKÇİLERİ SOSYAL MEDYADA ATIŞTI

Bu gelişme sonrası Trump destekçilerinin medyaya ve Biden'a karşı öfkesi artarken sosyal medyada her iki grubun çok şiddetli tartışmalar içine girdi. Ayrıca ana akım medyanın seçimlerde hile yaptığını itiraf eden Rachel Rodriguez'in Biden'ın ekibinden olduğu bilgisini ısrarla geçmedikleri görüldü.