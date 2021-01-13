Son dakika haberi: Corona virüs tedavisinde yeni yöntem! Yüzde 80 oranında azaltıyor

YÜZDE 80 AZALTIYOR

İngiltere'de yeni tip korona virüsün (Covid-19) tedavisi kapsamında yeni bir tedavi yönteminin uygulanmaya başlandığı açıklandı. İngiltere'nin doğusundaki Hull Royal Infirmary'de Salı günü yeni tedavinin ilk kez bir hastaya uygulandığı belirtildi. Southampton Üniversite Hastanesinde Southampton merkezli biyoteknoloji şirketi olan Synairgen tarafından yürütülen klinik araştırmalarda, tedavinin bağışıklık tepkisini uyarırken, astım ve diğer kronik akciğer rahatsızlıkları olan hastaların tedaviyi rahatça tolere edebildiği belirtildi. Tedavinin Covid-19 hastalarının solunum yetmezliği gibi ciddi hastalık geliştirme olasılığını yüzde 80 oranında azalttığı ifade edildi.