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Son dakika haberi: tedavisinde yeni yöntem! Yüzde 80 oranında azaltıyor

Son dakika: 'de corona virüsün ağır atlatılmasını önleyen yeni bir tedavi yöntemi, uygulanmaya başladı. Hull Royal Infirmary'de ilk kez uygulanmaya başlayan tedavi yönteminin bağışıklık tepkisi uyandırdığı açıklandı. Yeni tedavi yöntemi ile salgınında ortaya çıkan belirtilerin gelişme oranının yüzde 80 azaldığı ifade edildi.

İHA
Giriş Tarihi: 13.1.2021 15:48 ABONE OL
Son dakika haberi: Corona virüs tedavisinde yeni yöntem! Yüzde 80 oranında azaltıyor

Son dakika haberi: İngiltere'de corona virüs tedavisinde yeni bir yöntem geliştirildi. Hull Royal Infirmary'de ilk kez uygulanmaya başlayan yeni corona virüs tedavi yöntemi ile o hastalıkların gelişmesi yüzde 80 oranında azalıyor. Ayrıca tedaviyi alan hastaların iyileşme olasılığının 2 ila 3 kat daha fazla olduğu ifade ediliyor. İşte son dakika haberin detayları...

YÜZDE 80 AZALTIYOR

İngiltere'de yeni tip korona virüsün (Covid-19) tedavisi kapsamında yeni bir tedavi yönteminin uygulanmaya başlandığı açıklandı. İngiltere'nin doğusundaki Hull Royal Infirmary'de Salı günü yeni tedavinin ilk kez bir hastaya uygulandığı belirtildi. Southampton Üniversite Hastanesinde Southampton merkezli biyoteknoloji şirketi olan Synairgen tarafından yürütülen klinik araştırmalarda, tedavinin bağışıklık tepkisini uyarırken, astım ve diğer kronik akciğer rahatsızlıkları olan hastaların tedaviyi rahatça tolere edebildiği belirtildi. Tedavinin Covid-19 hastalarının solunum yetmezliği gibi ciddi hastalık geliştirme olasılığını yüzde 80 oranında azalttığı ifade edildi.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİN UYARILMASI HEDEFLENİYOR

Yeni tedavi yöntemiyle, viral bir enfeksiyon alındığında vücudun ürettiği "interferon beta" adı verilen bir proteinin solunması sağlanırken, bağışıklık sisteminin uyarılarak hücreleri virüslerle savaşmaya hazır hale getirmesi bekleniyor.

İYİLEŞME OLASILĞI 2-3 KAT DAHA FAZLA

Synairgen, yeni tedaviyi alan hastaların iyileşme olasılığının 2 ila 3 kat daha fazla olduğunu ifade ederek hastanede geçirilen ortalama sürenin 3'te 1 oranında azaldığını, ortalama 9 günden 6 güne düştüğünü belirtti.

AŞILARIN TAMAMLAYICISI OLMASI PLANLANIYOR

Araştırmayı denetleyen Southampton Üniversitesi'nden Prof Tom Wilkinson, "ilaç tedavisinin eğer etkili olduğu kanıtlanırsa, piyasaya sürülen aşıların tamamlayıcısı olacağına inandığını" belirtti. Wilkinson, ayrıca yeni tedavi denemelerinin genişletilmesi gerektiğini söyledi.

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Son dakika haberi: Corona virüs tedavisinde yeni yöntem! Yüzde 80 oranında azaltıyor
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