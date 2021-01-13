Sürü bağışıklığı stratejisi iflas etti

Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadelede, virüsün yayılmasına izin vererek sürü bağışıklığı oluşturmayı hedefleyen İngiltere ve İsveç'in bu stratejilerinde başarısız olması, binlerce kişinin ölümüne yol açtı. İngiliz hükümeti, ilk başlarda uygulamaya koyduğu stratejiye devam edilmesi halinde "300 bine yakın ölümle sonuçlanabileceği" uyarısının ardından geri adım attı. Virüsün yayılmasının ilk başlarda engellenmemesi, İngiltere'yi sonraki aylarda "Avrupa'da en çok ölümün görüldüğü ülke" yaptı. Tüm uyarılara rağmen geri adım atmayan İsveç ise komşu ülkeler Finlandiya, Norveç, Danimarka'nın toplamından neredeyse iki misli vaka ve üç mislinden fazla ölümle karşı karşıya kaldı. Araştırmalar, virüs kapıp iyileşenlerde görülen "antikorların süresinin sınırlı olduğunu" ortaya koydu.