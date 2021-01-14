ABD başkanlarının azil geçmişleri! Azledilen aklanıyor…

ABD Başkanı Donald Trump, başkanlık koltuğunda son günlerini yaşıyor.

Seçilmiş Başkan Joe Biden'ın görevinin resmileştirilmesinin oylanması sırasında Kongre binasını basan destekçilerini isyana ve şiddete teşvik ettiği gerekçesiyle hakkında ikinci kez azil süreci başlatılan Trump, hakkında bu kadar çok azil süreci başlatılan ilk başkan olmasıyla da tarihe geçti.

Peki daha önce haklarında azil kararı verilen ABD başkanları kimlerdi ve süreçleri nasıl ilerledi?

ANDREW JOHNSON

ABD tarihinde azledilen ilk isim, 17. başkan Andrew Johnson oldu. 1865-1869 tarihleri arasında görev yapan Johnson, İç Savaş'ın hemen ardından göreve geldi. Başkanlık sürecinde Amerikan İç Savaş'ında yenilgiye uğrayarak ciddi bir yıkımın eşiğine gelen güney eyaletlerinin yeniden inşası konusunda çalışan Demokrat Partili Johnson, sık sık Cumhuriyetçi Parti içinde yer alan radikallerle yaşadığı çatışmalarla biliniyordu.