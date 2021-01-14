Çalıntı ikonanın değeri 12.5 milyon

RUSYA Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a Bosna-Hersek Federasyonu'nun parçası olan Sırp Cumhuriyeti ziyareti sırasında hediye edilen tarihi bir ikonanın değerinin 12.5 milyon euro olduğu açıklandı. Lavrov, ikonanın menşeinin belirsiz olduğunun ortaya çıkması üzerine hediyeyi geri çevirmişti. Lavrov hediyeyi geri çevirmeden önce Ukraynalı yetkililer ikonanın Lugansk'ta bir müzeden çalındığını açıklamıştı. İkonanın Ukrayna'dan Sırp Cumhuriyeti'ne nasıl geldiği ise bilinmiyor. 18'inci yüzyılda yapılan ikonanın ünlü ressam Reubens'in çalışmalarına eşit değerde olduğu belirtiliyor.