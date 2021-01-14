Corona virüs ile mücadelede dünyaya örnek gösteriliyordu! İşler karıştı: Neler oluyor?

Corona virüs salgınının başladığı dönemlerde salgın ile mücadelede örnek gösterilen İrlanda'da durum hızla kötüye gidiyor. Aralık ayında altı haftalık sıkı bir karantinadan çıktığında, Avrupa'daki en düşük Covid-19 vaka sayılarından birine sahip olan İrlanda'da neler oluyor?
Oxford Üniversitesi merkezli veri sitesi, "Our World in Data"ya göre ülke, geçen hafta dünyadaki en yüksek vaka oranını bildirdi. Buna göre, 10 Ocak'a kadar geçen yedi gün içinde İrlanda'da, bir milyon kişi başına yaklaşık bin 323 Covid-19 vakası görüldü. Bununla birlikte İrlanda Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre ülke Cuma günü, 8 bin 248 yeni vaka ile salgının başlangıcından bu yana günlük en yüksek artışını kaydetti.
SORUN NE?
Wordometers'a göre şimdiye kadar 155 bini aşkın vaka ve iki bin üçyüzü aşkın ölüm bildiren İrlanda, hala dünyada nüfusuna (4,9 milyon) oranla en yüksek vaka sayısına sahip olan ülke konumunda bulunuyor. Şu anda ise İrlanda'da'da tıp uzmanları, politikacılar ve halk ülkede neyin yanlış gittiğini tartışıyor.
İNGİLTERE'DE ORTAYA ÇIKAN MUTASYONUN ETKİSİ BÜYÜK OLDU
Başbakan Micheál Martin'in sözcüsü tarafından CNN'e yapılan açıklamada, vaka artışına yol açan bir dizi faktör olduğu belirtilerek. "Yeni yıl tatilinde halk evlerinde dışarı çıktı ve arkadaş ile akraba ziyaretlerinde büyük bir artış yaşadık. Aynı zamanda uzmanlarımız corona virüsün mevsimselliğinin çok büyük bir etken olduğunu söyledi" ifadelerin kullanıldı.
Diğer taraftan, İrlanda 4 Aralık'ta otelcilik ve diğer sektörleri bazı kısıtlamalarla yeniden açtı. Sözcü, söz konusu kararı savunan sektörlerin halk sağlığı önlemlerine "büyük ölçüde" bağlı kaldığını ve otelcilik, perakende ve inşaat sektörlerinde enfeksiyon artışının "nispeten düşük" olduğunu söyledi. Ancak sözcü, İrlanda'da ilk kez yılbaşında keşfedilen daha bulaşıcı İngiltere mutasyonun vakaların artışında büyük ölçüde etkili olduğunu vurguladı:
"İngiltere'de ortaya çıkan ve ülkemize yılbaşında tespit edilen B117 mutasyonunun vaka artışında çok büyük bir etkiye sahip olduğunu düşünüyoruz. Çünkü bilim insanları virüsün yüzde 50 ile yüzde 70 arasında daha fazla bulaşıcı olduğuna inanıyor."
Bununla birlikte Ulusal Virüs Referans Laboratuvarı direktörü Cillian De Gascun, İrlanda'daki son Covid-19 vakalarının yaklaşık yüzde 40'ının daha bulaşıcı İngiltere mutasyonundan kaynaklandığını söyledi.
İTİRAF GİBİ AÇIKLAMA
Öte yandan, 18 Aralık'tan itibaren, diğer Avrupa ülkeleri yılbaşı kutlamalarını iptal etmesine ve yemekleri altı kişiyle rağmen, İrlanda aileler arasındaki kalabalık buluşmaları serbest bıraktı. Ayrıca, Adalet Bakanlığı'na göre 21 Aralık ile 3 Ocak arasında 54 binden fazla kişi yurt dışından İrlanda'ya giriş yaptı.
Kraliyet Tıp Derneği epidemiyoloji ve halk sağlığı başkanı Gabriel Scally, "Düzgün bir şekilde yönetilen bir izolasyon sistemi yoktu. İrlanda ve İngiltere, diğerlerine baktığınızda Covid-19 açısından başarısız oldu. Zor bir yılın ardından her iki ülkede de anlaşılabilir bir normallik arzusu vardı; ancak corona virüs bunu bilmiyor" değerlendirmesinde bulundu.
YÜZBİN KİŞİ BAŞINA SADECE BEŞ YOĞUN BAKIM YATAĞI DÜŞÜYOR
Öte yandan, İralanda'daki hızlı vaka artışı, sağlık çalışanları ve hastanelerdeki baskının da yükselmesine neden oldu. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, şu anda İrlanda'da hastaneye kaldırılan 146'sı yoğun bakımda olmak üzere, bin 583 Covid-19 hastası bulunuyor. İrlanda'nın baş tıp görevlisi Tony Holohan, "Hastaneye yatışların teyit edilen bir vakanın bildirilmesinden birkaç hafta sonra gerçekleştiğini biliyoruz. Bu, maalesef hastanelerimizdeki durumun düzelmeden daha kötüye gittiği bir döneme geçtiğimiz anlamına geliyor" dedi.
OECD verilerine göre İrlanda'da yüz bin kişi başına yalnızca beş yoğun bakım yatağı düşüyor. Bu rakam OECD ülkelerinin ortalaması olan 12'den çok daha düşük.Son dakika haberler: Corona virüs tedavisinde yeni yöntem! Bu kovid semptomunu yüzde 80 oranında azaltıyor Merkel'den corona virüs mutasyonu uyarısı: 8-10 haftaya ihtiyaç var! 10 kat artabilir...