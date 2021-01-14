Corona virüs ile mücadelede dünyaya örnek gösteriliyordu! İşler karıştı: Neler oluyor?

Corona virüs salgınının başladığı dönemlerde salgın ile mücadelede örnek gösterilen İrlanda'da durum hızla kötüye gidiyor. Aralık ayında altı haftalık sıkı bir karantinadan çıktığında, Avrupa'daki en düşük Covid-19 vaka sayılarından birine sahip olan İrlanda'da neler oluyor?

Oxford Üniversitesi merkezli veri sitesi, "Our World in Data"ya göre ülke, geçen hafta dünyadaki en yüksek vaka oranını bildirdi. Buna göre, 10 Ocak'a kadar geçen yedi gün içinde İrlanda'da, bir milyon kişi başına yaklaşık bin 323 Covid-19 vakası görüldü. Bununla birlikte İrlanda Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre ülke Cuma günü, 8 bin 248 yeni vaka ile salgının başlangıcından bu yana günlük en yüksek artışını kaydetti.

SORUN NE?

Wordometers'a göre şimdiye kadar 155 bini aşkın vaka ve iki bin üçyüzü aşkın ölüm bildiren İrlanda, hala dünyada nüfusuna (4,9 milyon) oranla en yüksek vaka sayısına sahip olan ülke konumunda bulunuyor. Şu anda ise İrlanda'da'da tıp uzmanları, politikacılar ve halk ülkede neyin yanlış gittiğini tartışıyor.

İNGİLTERE'DE ORTAYA ÇIKAN MUTASYONUN ETKİSİ BÜYÜK OLDU

Başbakan Micheál Martin'in sözcüsü tarafından CNN'e yapılan açıklamada, vaka artışına yol açan bir dizi faktör olduğu belirtilerek. "Yeni yıl tatilinde halk evlerinde dışarı çıktı ve arkadaş ile akraba ziyaretlerinde büyük bir artış yaşadık. Aynı zamanda uzmanlarımız corona virüsün mevsimselliğinin çok büyük bir etken olduğunu söyledi" ifadelerin kullanıldı.

Diğer taraftan, İrlanda 4 Aralık'ta otelcilik ve diğer sektörleri bazı kısıtlamalarla yeniden açtı. Sözcü, söz konusu kararı savunan sektörlerin halk sağlığı önlemlerine "büyük ölçüde" bağlı kaldığını ve otelcilik, perakende ve inşaat sektörlerinde enfeksiyon artışının "nispeten düşük" olduğunu söyledi. Ancak sözcü, İrlanda'da ilk kez yılbaşında keşfedilen daha bulaşıcı İngiltere mutasyonun vakaların artışında büyük ölçüde etkili olduğunu vurguladı:



"İngiltere'de ortaya çıkan ve ülkemize yılbaşında tespit edilen B117 mutasyonunun vaka artışında çok büyük bir etkiye sahip olduğunu düşünüyoruz. Çünkü bilim insanları virüsün yüzde 50 ile yüzde 70 arasında daha fazla bulaşıcı olduğuna inanıyor."

Bununla birlikte Ulusal Virüs Referans Laboratuvarı direktörü Cillian De Gascun, İrlanda'daki son Covid-19 vakalarının yaklaşık yüzde 40'ının daha bulaşıcı İngiltere mutasyonundan kaynaklandığını söyledi.