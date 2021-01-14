Demokratlar Trump'ı göndermekte kararlı! Onaylanırsa ABD tarihinde bir ilk olacak…

ABD Temsilciler Meclisi, dün yaptığı oylamada Başkan Trump'ın hakkında ikinci kez azil süreci başlatılma tasarısını kabul etti.

Dün gerçekleştirilen oylamada "isyana teşvik" ile suçlanan Trump hakkındaki azil maddesi 197 hayır oyuna karşılık 232 evet oyu ile kabul edildi. Cumhuriyetçi Partili 10 ismin de evet dediği oylama, ülke tarihinde görevden alınması istemiyle iki kez suçlanan ilk başkan olarak kayıtlara geçti.

AZİL SÜRECİ BIDEN DÖNEMİNDE BELLİ OLACAK

Azil sürecinde son sözü söyleyecek olan Senato'nun, oylamayı 20 Ocak'tan sonra yapacağı bildirilirken, Trump'ın kaderi de Joe Biden'ın resmi olarak göreve gelmesinin ardından belirlenecek.

Ortaya atılan iddialara göre 20 Ocak'ta resmen koltuğuna veda edecek olan Trump'ın Demokratlar tarafından ısrarla azlinin önerilmesinin önemli bir sebebei var: Trump'ın ömür boyu yeniden başkanlık yarışına girememesi…