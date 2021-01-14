Demokratlar Trump'ı göndermekte kararlı! Onaylanırsa ABD tarihinde bir ilk olacak…

ABD Temsilciler Meclisi, dün yaptığı oylamada Başkan Trump'ın hakkında ikinci kez azil süreci başlatılma tasarısını kabul etti.
Dün gerçekleştirilen oylamada "isyana teşvik" ile suçlanan Trump hakkındaki azil maddesi 197 hayır oyuna karşılık 232 evet oyu ile kabul edildi. Cumhuriyetçi Partili 10 ismin de evet dediği oylama, ülke tarihinde görevden alınması istemiyle iki kez suçlanan ilk başkan olarak kayıtlara geçti.
AZİL SÜRECİ BIDEN DÖNEMİNDE BELLİ OLACAK
Azil sürecinde son sözü söyleyecek olan Senato'nun, oylamayı 20 Ocak'tan sonra yapacağı bildirilirken, Trump'ın kaderi de Joe Biden'ın resmi olarak göreve gelmesinin ardından belirlenecek.
Ortaya atılan iddialara göre 20 Ocak'ta resmen koltuğuna veda edecek olan Trump'ın Demokratlar tarafından ısrarla azlinin önerilmesinin önemli bir sebebei var: Trump'ın ömür boyu yeniden başkanlık yarışına girememesi…
2024'DE ADAY OLAMAYACAK MI?
Her ne kadar hakkında iki kez azil süreci başlatılmış başkan olarak tarihe geçse de, Trump'ın 2024 yılında gerçekleştirilecek olan 60. ABD başkanlık seçimleri dahil bundan sonraki hiçbir başkanlık yarışına katılamaması, daha uzun ver zorlu süreçleri gerektiriyor. Trump'ın iki kez resmen azledilmesinin gerçekleşmesinde sonra bile yeniden başkan adayı olmasının önü tamamen kapatılmış olmayacak.
Ancak ikinci azil süreci, Trump'ı başkanlık koltuğundan ömür boyu men etmek isteyen Demokratlar için yasal olarak gerekli bir karar. İkinci azlini onaylanması halinde, Trump'ın başkanlıktan men edilmesi için Demokratların yüksek yargıya başvurması gerekecek.
YÜKSEK YARGI KARAR VERECEK
ABD tarihinde bugüne değin hiçbir başkanın Senato tarafından görevden alınmadığı bilinirken, yüksek yargı hakimlerinin bir isim hakkında "ömür boyu yasak" kararı aldığı da henüz kaydedilmemiş.
Trump'ın adaylık koltuğundan ömür boyu men edilmesi, yasal olarak gri bir alanda dururken, azil tasarısının onaylanmasının ardından Demokratlar tarafından başlatılması beklenen yeni yasal süreç ise merak konusu.