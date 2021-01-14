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Dünyanın en eski resmi bulundu! Tam 45 bin yıllık: Arkasındaki izler...

Bilim dünyasını şoke eden bir keşif gerçekleştirildi. 'nın 'nda yer alan Leang Tedongnge Mağarası'nda, 45 bin 500 yıllık bir resim bulundu. Dünyanın bilinen en eski hayvan resmi olduğu ifade edilen resmin arkasındaki iki el izi dikkat çekti.

AA
Giriş Tarihi: 14.1.2021 14:40 Son Güncelleme: 14.1.2021 15:22 ABONE OL
Dünyanın en eski resmi bulundu! Tam 45 bin yıllık: Arkasındaki izler...

Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda bir mağarada 45 bin 500 yıl önce çizildiği sanılan, dünyanın bilinen en eski hayvan resmi bulundu.

BBC'nin haberine göre arkeologlar, Sulawesi Adası'nda yer alan Leang Tedongnge Mağarası'nda 45 bin 500 yıl önce çizilmiş bir yaban domuzu resmine rastladı.

İZOTOPLARIN BOZUNMA SÜRECİ TARİHLEME YÖNTEMİ

Arka kısmında iki el izinin bulunduğu, 136x54 santimetre ölçüsündeki resimde tasvir edilen hayvanın, boynuzları nedeniyle yetişkin erkek yaban domuzu olduğu ifade edildi.

Söz konusu resme ait ayrıntılar "Science Advances" dergisinde yayımlandı. Araştırmacı Maxime Aubert, resmin ne zaman çizildiğini belirlemek için üzerinde oluşan kalsit katmanın incelendiğini; izotopların bozunma süreci tarihleme yönteminin kullanıldığını belirtti.

Uzman Adam Brumm da çizimde yabani domuzun, resmedilen diğer iki domuzla iletişim içinde olduğunun ya da iki domuz arasındaki kavgayı izlemesinin tasvir edildiğinin tahmin edildiğini söyledi.

Endonezya'nın Borneo Adası'ndaki bir mağarada 2018 yılında da en az 40 bin yıl öncesine ait bir hayvan resmi bulunmuştu.

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Dünyanın en eski resmi bulundu! Tam 45 bin yıllık: Arkasındaki izler...
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