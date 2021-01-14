Dünyanın en eski resmi bulundu! Tam 45 bin yıllık: Arkasındaki izler...

Uzman Adam Brumm da çizimde yabani domuzun, resmedilen diğer iki domuzla iletişim içinde olduğunun ya da iki domuz arasındaki kavgayı izlemesinin tasvir edildiğinin tahmin edildiğini söyledi.

Endonezya'nın Borneo Adası'ndaki bir mağarada 2018 yılında da en az 40 bin yıl öncesine ait bir hayvan resmi bulunmuştu.

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