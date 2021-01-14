Kıbrıs halkı minnettar

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş, vefatının 9'uncu yılında Lefkoşa'daki kabri başında anıldı. Anma törenine, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Ersan Saner, İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, bakanlar, milletvekilleri, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Denktaş'ın oğlu ve Demokrat Parti (DP) Milletvekili Serdar Denktaş ve Denktaş ailesinin üyeleriyle çok sayıda vatandaş katıldı. Türkiye'nin Kıbrıs'ta etkin ve fiili garantör olması için imzalanan anlaşmalarda Denktaş'ın büyük rolü olduğunu hatırlatan Tatar, bu konuda kendisine müteşekkir olduklarını belirtti. Denktaş'ın kızları Değer Denktaş, Ender Denktaş Vangöl, babalarını anlattı. Ender Denktaş Vangöl, babasını sabırlı, inatçı ve düşüncelerinden taviz vermeyen bir kişiliğe sahip lider olduğunu ifade etti. Değer Denktaş da, "Vatan aşkı son güne kadar devam etti. Türkiye'siz kesinlikle adım atmak istemezdi" dedi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Telegram'dan yaptığı paylaşımda, "Kıbrıs Türkü'nün haklı mücadelesinde birlikte yıllarca omuz verdiğimiz Denktaş'ı unutmayacağız" ifadeleriyle efsane lideri yâd etti.Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "KKTC'nin kurucu Cumhurbaşkanı, merhum Rauf Raif Denktaş'ı vefatının 9'uncu yıldönümünde saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz" denildi.ANMA töreninde konuşan Serdar Denktaş, "Sadece biz çocuklarının değil, halkımızın da zor zamanlarda sığınabileceği o liman artık yok. Kıbrıs Türkü'nün saygın bir halk olması için uğraş verdi" dedi.