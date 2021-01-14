Kongre kışlaya döndü

ABD'de tarihi günler yaşanıyor. 6 Ocak'ta 5 kişinin öldüğü kanlı Kongre baskını sonrasında gözler 20 Ocak'a çevrildi. ABD Temsilciler Meclisi'nin dünkü gündeminde ise 'isyana teşvikle' suçlanan Başkan Donald Trump'ın görevden azledilmesi vardı. Yapılan oylamada Trump'ın azil maddesi kabul edildi. Senato'da ise Çoğunluk Grubu lideri Cumhuriyetçi Senatör Mitch McConnel, Senato'nun 19 Ocak'tan önce toplanmasını kabul etmedi. Böylece azil süreci kadük kalacak ve azil davasının Trump görevdeyken başlamasının önü kesilmiş olacak. Bu arada, geçen hafta Trump taraftarlarının Kongre'yi basmasının ardından binada olağanüstü güvenlik önlemleri alındı. Trump'ın görevini Joe Biden'a devredeceği 20 Ocak'taki devir teslim töreni öncesinde askerler Kongre binasını kışlaya dönüştürdü. Kongre'nin koridorlarında askerler gece-gündüz nöbet tutarken, çok sayıda asker yerlerde uyudu.