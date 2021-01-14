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’dan Çavuşoğlu’na devlet nişanı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, iki günlük resmi ziyaret için gittiği 'da Cumhurbaşkanı tarafından kabul edildi.

Giriş Tarihi: 14.1.2021 ABONE OL
Pakistan’dan Çavuşoğlu’na devlet nişanı
Cinnah Salonu'nda düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Alvi, Çavuşoğlu'na "Hilal-i Pakistan" devlet nişanı takdim etti. Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Pakistan ikinci evimiz. Mükemmel ilişkilerimizi daha da ilerleteceğiz" dedi. İslamabad'da düzenlenen Türkiye- Azerbaycan-Pakistan Üçlü Dışişleri Bakanları toplantısında da üç ülke arasında siyasi, ekonomik, barış ve güvenlik alanları başta olmak üzere birçok alanda işbirliğini derinleştirecek "İslamabad Deklarasyonu" imzalandı. Müslümanlara yönelik İslamofobi, ayrımcılık ve zulme yönelik ortak çaba sarf etme konusunda mutabık kalındı. ANKARA
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Pakistan’dan Çavuşoğlu’na devlet nişanı
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