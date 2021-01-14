Son dakika: NATO'dan Libya'ya destek mesajı

Libya ve Afrika'nın diğer bölgelerindeki Rus askeri mevcudiyetinden endişeli olup olmadığı sorulan Stoltenberg, şunları söyledi:

"Sadece Afrika ve Libya'da değil, Suriye ve Karadeniz ve Baltıklar'daki Rus mevcudiyeti yakından takip ettiğimiz bir konu. Bu bölgelerde Rusya'nın artan askeri mevcudiyetini görüyoruz. Bu bizim için büyük bir endişe kaynağı. Rus askeri mevcudiyeti nedeniyle NATO, güçlerinin hazırlık seviyesi artırmış, yeni imkanlara yatırım yapmış ve NATO'yu daha iddialı bir Rusya'ya karşı uyarlamış durumda."

Stoltenberg, Libya'da Rusya'nın savaş uçakları ve Rusya tarafından mali ve askeri kaynaklarla desteklenen paralı askerler bulunduğunu belirterek, "NATO için bu durum Libya'da siyasi çözüme ulaşılması için BM öncülüğündeki çabaların desteklenmesinin önemini gösteriyor." ifadesini kullandı.