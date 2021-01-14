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Stalin Döner tepki üzerine kapatıldı

Giriş Tarihi: 14.1.2021 ABONE OL
Stalin Döner tepki üzerine kapatıldı
RUSYA'NIN başkenti Moskova'nın kuzeyinde açılan Stalin adlı döner büfesi yoğun tepkiler üzerine açılışından bir gün sonra kapatıldı. Büfede çalışanlar 1879-1953 arasında yaşayan Josef Stalin'in dönemine ait istihbarat servisinin yeşil üniformalarını giyiyordu. Güvenlik güçleri büfenin isminin değiştirilmesini ve asılı olan Stalin portresinin kaldırılmasını istedi. Personelin de gelen yoğun tehditler üzerine işi bıraktığını açıklayan işletmeci, bu yüzden büfenin kapandığını aktardı. Vatandaşlar da milyonlarca insanın ölümünden sorumlu tutulan Stalin'in adını kullanarak para kazanma çabasının kabul edilemez olduğunu dile getirdi.
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Stalin Döner tepki üzerine kapatıldı
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