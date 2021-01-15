Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri ABD Adalet Bakanlığından YPG itirafı: YPG, ABD'nin terör örgütü olarak tanıdığı PKK'nın alt koludur

Adalet Bakanlığından YPG itirafı: YPG, ABD'nin terör örgütü olarak tanıdığı PKK'nın alt koludur

Adalet Bakanlığı, eyalet meclisi binasına yapılan saldırıda YPG'li bir kişinin gözaltına alındığını duyurduğu açıklamada, YPG için "terör örgütü PKK'nın alt kolu" ifadesini kullanarak iki örgüt arasındaki bağı kabul etmiş oldu.

AA
Giriş Tarihi: 16.1.2021 00:33 Son Güncelleme: 16.1.2021 00:37 ABONE OL
ABD Adalet Bakanlığından YPG itirafı: YPG, ABD'nin terör örgütü olarak tanıdığı PKK'nın alt koludur

Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Florida'nın Tallahassee kentinde yaşayan Daniel Baker isimli kişinin "kaçırma ve yaralama tehdidi içeren eyaletler arası iletişim kurma" suçlamasıyla gözaltına alındığı duyuruldu.

Baker'ın 10 Ocak Pazar günü Florida eyalet meclis binasına yapılan saldırılara karıştığına işaret edilen açıklamada, bu kişinin diğer kişileri silahlanarak buraya gelmeye teşvik ettiği belirtildi.

ADALET BAKANLIĞI YPG'NİN, PKK'NIN KOLU OLDUĞUNU KABUL ETTİ

Açıklamada, Baker'ın 2017'de Suriye'de YPG'ye katıldığına işaret edilerek, şüphelinin sosyal medya haseplarında YPG'de keskin nişancı eğitimi aldığını belirttiği ve çeşitli belgesellerde de görüldüğü kaydedildi.

Bakanlğın söz konusu açıklamasında YPG ile PKK arasındaki bağlantıyı resmi olarak kabul ederek, "YPG, ABD hükümeti tarafından yabancı terör örgütü olarak tanınan PKK'nın alt koludur." ifadesi kullanıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
ABD Adalet Bakanlığından YPG itirafı: YPG, ABD'nin terör örgütü olarak tanıdığı PKK'nın alt koludur
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA