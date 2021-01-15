Biden, Kovid-19 aşı programının başına getireceği ismi açıkladı

Biden'ın geçiş ekibinden yapılan açıklamada, Trump yönetiminin Kovid-19 aşısı çalışmalarına yönelik başlattığı "Warp Speed Operasyonu" Başkanı Moncef Slaoui'nin yerine Kessler'in getirileceği belirtildi.

FDA'nın başkanlığını 1990'lı yıllarda yürütmüş olan Kessler'in Kovid-19'a müdahale grubunun baş bilim sorumlusu olacağı kaydedilen açıklamada, Kessler'in Biden'ın baş salgın danışmanı olarak da görev yaptığı aktarıldı.

Kessler'in aşı inceleme ve onayının yanı sıra milyonlarca doz aşının üretme lojistiğini koordine edeceği ifade edildi.