Brüksel savaş alanına döndü

Belçika'nın başkenti Brüksel'de sokaklar savaş alanına döndü. Binlerce kişi, İbrahima Barrie adlı 23 yaşındaki Afrikalı bir gencin polis tarafından gözaltına alındıktan sonra karakolda hayatını kaybetmesini protesto etti. Göstericiler, "Siyahilerin hayatı önemlidir", "İbrahima için adalet" ve "Katil polis" gibi sloganları attı. Olayların kontrolden çıkmasıyla polisın tazyikli suyla müdahale ettiği göstericilerden bir grup ara sokaklara dağıldı. Polis araçlarının camları kırıldı. Para çekme makineleri ve mağazalara zarar verildi. 116 kişi gözaltına alındı. Tesadüfen bölgeden geçen Belçika Kralı Philippe'in aracına da taş atıldı.