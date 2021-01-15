Norveç’e PKK propagandası tepkisi

Dışişleri Bakanlığı, Norveç'e, Oslo'da düzenlenen bir etkinlikte gösterilen tabloda bölücü örgütün propagandası yapıldığı gerekçesiyle tepki gösterdi. Bakanlık açıklamasında, "Oslo Belediyesi'nin desteklediği bir faaliyet kapsamında, PKK/PYD/YPG terör örgütünün propagandasına hizmet eden sözde kadın haklarıyla ilgili bir tablonun kamuya açık alana asılmasına müsaade edilmiştir" bilgisine yer verildi. Diplomatik girişimlere rağmen belediyenin ısrarla sürdürdüğü tutumu için açıklamada, "İbret verici" ifadesine yer verildi. PKK'nın 40 binden fazla insanın ölümünden sorumlu bir terör olduğu anımsatılan açıklamada, "PKK'nın yaşattığı acılardan en fazla etkilenenler arasında kadınlar bulunmaktadır. PKK/YPG'nin çocuk kaçırmak dahil işlediği suçlarla bir terör ve suç örgütü olduğu insan hakları raporlarına da yansımıştır. Evlatları terör örgütünce kaçırılıp zorla alıkonulan Diyarbakır annelerinin feryatları buna örnektir. PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD/YPG de kadın istismarının baş aktörlerindendir" ifadesine yer verildi. Bu duruma son verilmesi çağrısı yapılan açıklamada, "Terörizme müsamaha gösterenlere, bu illetin bir gün kendilerini de vurabileceğini hatırlatırız" değerlendirmesinde bulunuldu. ANKARA