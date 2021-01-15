Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri SON DAKİKA HABERLER: Rusya'dan korkunç haber! Bin 500'e yakın tespit edildi

SON DAKİKA HABERLER: 'dan korkunç haber! Bin 500'e yakın tespit edildi

Dünyayı etkisi altına alan ölümcül salgın koronavirüsün mutasyonu 'de ortaya çıkmıştı. Mutasyonlu virüs dünya genelinde yayılmaya başladı. İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu tarafından yapılan son dakika açıklamada, ülkede bin 500’e yakın farklı türde korona virüs mutasyonunun tespit edildiği duyuruldu. İşte son dakika gelen detaylar...

İHA
Giriş Tarihi: 15.1.2021 12:03 Son Güncelleme: 15.1.2021 12:37 ABONE OL
SON DAKİKA HABERLER: Rusya'dan korkunç haber! Bin 500'e yakın tespit edildi

Dünyada bir yıldır hayatı durma noktasına getiren Covid-19 virüsünün geçtiğimiz ay İngiltere'de mutasyona uğrayan farklı bir türüne rastlanılmıştı. Mutasyon geçiren virüsün daha bulaşıcı olduğunun açıklanması üzerine birçok ülkede yeni tedbirler alındı.



SON DAKİKA! BİN 500 MUTASYON TESPİT EDİLDİ

Rusya'da da görülen yeni tip korona virüs mutasyonu ile ilgili ülkede araştırmalar devam ediyor. Geçtiğimiz hafta 1 kişide tespit edildiği açıklanan mutasyon vakasından sonra Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova yaptığı açıklamada, "Bugüne kadar yaklaşık bin 500 mutasyon tespit ettik.



VERİ TABANLARINA KAYDEDİLDİ

İngiltere'de ortaya çıkan mutasyonun ilk bulguları geçtiğimiz Haziran ayında ortaya çıktı. Eylül ayı ortasında ise Avrupa'da İngiltere'dekine benzer mutasyonlar tespit edildi" dedi. Popova, Novosibirsk'teki Vektor Enstitüsü'nden bilim adamlarının çalışmalarını sürdürdüğünü ve analiz sonuçlarının veri tabanlarına kaydedildiğini ifade etti.



YENİ KISITLAMA AÇIKLAMASI

Son dakika haber: Rusya'daki salgın durumuna karşı görüşlerini aktaran Popova, "Bu salgının bitiş süresi ile ilgili kimse bir tarih üzerine konuşamaz. Ruslar artık yeni koşullarla yaşamayı öğrendi. Bu nedenle yeni karantina kısıtlamalarına gerek olmadığını düşünüyorum" dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA HABERLER: Rusya'dan korkunç haber! Bin 500'e yakın tespit edildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA