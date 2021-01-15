SON DAKİKA HABERLER: Rusya'dan korkunç haber! Bin 500'e yakın tespit edildi





SON DAKİKA! BİN 500 MUTASYON TESPİT EDİLDİ



Rusya'da da görülen yeni tip korona virüs mutasyonu ile ilgili ülkede araştırmalar devam ediyor. Geçtiğimiz hafta 1 kişide tespit edildiği açıklanan mutasyon vakasından sonra Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova yaptığı açıklamada, "Bugüne kadar yaklaşık bin 500 mutasyon tespit ettik.