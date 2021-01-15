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'ın Büyükelçiliğinin sokağına " Yolu" adı veriliyor

'nin başkenti 'daki Büyükelçiliğinin bulunduğu sokağın ismi değişiyor. Washington'ın en genç Kent Konseyi Üyesi Büyükelçiliğin sokağının adının " Yolu" olarak değiştirilmesi için Kent Konseyine tasarı sunuldu.

AA
Giriş Tarihi: 15.1.2021 18:09 ABONE OL
Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçiliğinin sokağına Cemal Kaşıkçı Yolu adı veriliyor

Washington'ın en genç Kent Konseyi Üyesi Brooke Pinto, Konseye Suudi Arabistan Büyükelçiliğinin bulunduğu sokağın adının "Cemal Kaşıkçı Yolu" olarak değiştirilmesini önerdi.

Kaşıkçı'nın, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda cinayete kurban gittiğini anımsatan Pinto, "Suudi Arabistan Büyükelçiliğini ziyaret eden herkes, Kaşıkçı'nın cesaretini anımsayacak. Kaşıkçı, gazeteciliğiyle demokrasinin, insan haklarının ve hukukun üstünlüğünün ateşli bir savunucusuydu." ifadelerini kullandı.

ABD'de ve dünyanın birçok yerinde gazetecilerin birçok tehlikeyle karşı karşıya olduğunu kaydeden Pinto, "Gazetecileri yıldırmaya çalışanların başarılı olmasına izin veremeyiz. Gazetecilik, özgürlüklerimiz ve demokrasi saldırı altında." görüşünü paylaştı.

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Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçiliğinin sokağına "Cemal Kaşıkçı Yolu" adı veriliyor
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