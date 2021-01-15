Twitter CEO’sundan şoke eden sözler! 'Trump’la sınırlı kalmayacak…'

ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter hesabının süresiz olarak askıya alınmasının yankıları henüz dinmemişken, sosyal medya devi cephesinden gelen yeni bir haber, sansür endişelerini artırdı.
TWITTER ÇALIŞANI SIZDIRDI
Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey'nin, şirket çalışanlarıyla yaptığı video görüşmesinde kullandığı itiraf niteliğindeki ifadeler sosyal medyanın gündemine oturdu. Dorsey'nin konuşmalarını gizlice kaydeden ve ismi açıklanmayan bir şirket çalışanının dışarı sızdırmasının ardından Twitter'a yönelik kişisel özgürlük ihlali eleştirileri de alevlendi.
"TEK BİR HESAPLA KALMAYACAĞIZ"
Kaydedilen görüntülerde Dorsey'nin Trump'ı kastederek "Şu an yalnızca tek bir hesaba odaklandığımızın farkındayım ancak bu durum tek bir hesapla sınırlı kalmayacak. Bu durum uzun bir süre daha devam edecek ve tek bir günle, haftayla sınırlı kalmayacak, yemin töreninin ardından da devam edecek." ifadelerini kullandığı görüldü. Dorsey, "Odak noktamızın bu hesap olmasına rağmen bu durum aslında gerçek dünya içindeki şiddet olaylarıyla ilgili. Bunun yanı sıra bu durumu çok daha uzun vadeli düşünmeliyiz. Bu nedenlerden dolayı hesapları askıya almaya devam etmemizin daha çok uzun süre boyunca devam edeceğini düşünüyorum" sözlerini kullandı.
"BİZİM MİSYONUMUZ ÜLKEYİ BİRLEŞTİRMEK"
Sansüre ilişkin sözlerini haklı çıkarmakta kararlı olduğu görülen Dorsey, bu duruma ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Biliyorsunuz ki Amerika, iki parçaya bölünmüş durumda. Bunun etkilerini platformumuzda her geçen gün artarak görüyoruz. Bizim görevimiz diyologların bütünlüğünü sağlamak ve bu amaç doğrultusunda elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışmak olmalı."
Geçtiğimiz gün Trump yasağına ilişkin resmi açıklamalarda bulunan Twitter CEO'su, bu kararın olağanüstü koşullar sonucu alındığını söylemiş, sosyal medya şirketinin kurallarına uymayan kişiler için, "Başka internet hizmetlerine gidebilirler" ifadelerini kullanmıştı.