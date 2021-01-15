Twitter CEO’sundan şoke eden sözler! 'Trump’la sınırlı kalmayacak…'

"TEK BİR HESAPLA KALMAYACAĞIZ"

Kaydedilen görüntülerde Dorsey'nin Trump'ı kastederek "Şu an yalnızca tek bir hesaba odaklandığımızın farkındayım ancak bu durum tek bir hesapla sınırlı kalmayacak. Bu durum uzun bir süre daha devam edecek ve tek bir günle, haftayla sınırlı kalmayacak, yemin töreninin ardından da devam edecek." ifadelerini kullandığı görüldü. Dorsey, "Odak noktamızın bu hesap olmasına rağmen bu durum aslında gerçek dünya içindeki şiddet olaylarıyla ilgili. Bunun yanı sıra bu durumu çok daha uzun vadeli düşünmeliyiz. Bu nedenlerden dolayı hesapları askıya almaya devam etmemizin daha çok uzun süre boyunca devam edeceğini düşünüyorum" sözlerini kullandı.