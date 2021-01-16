Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri ABD, Bahreyn ve BAE'yi "Başlıca Güvenlik Ortağı" olarak tanıdı

, ve 'yi "Başlıca Güvenlik Ortağı" olarak tanıdı

, ve 'nin () 'nin "Başlıca Güvenlik Ortağı" olarak tanındığını duyurdu.

AA
Giriş Tarihi: 16.1.2021 07:59 ABONE OL
ABD, Bahreyn ve BAE'yi Başlıca Güvenlik Ortağı olarak tanıdı

Beyaz Saray Basın Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Bugün hem BAE hem de Bahreyn'in, ABD'nin Başlıca Güvenlik Ortağı olarak tanındığını duyuruyoruz." ifadesine yer verildi.

"Başlıca Güvenlik Ortağı" pozisyonunun, BAE ve Bahreyn'e özel bir statü olduğunun altının çizildiği açıklamada, "Bu durum, bizim sıra dışı güvenlik ortaklığımızın bir göstergesidir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Bugünkü kararın BAE ve Bahreyn ile ABD arasındaki yeni bir ortaklık düzeyinin göstergesi olduğuna işaret edilen açıklamada, "Bu karar aynı zamanda, bizim sıra dışı cesaretimizi, kararlılığımızı ve liderliğimizi yansıtmaktadır." görüşü paylaşıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
ABD, Bahreyn ve BAE'yi "Başlıca Güvenlik Ortağı" olarak tanıdı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA