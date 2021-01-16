Aliyev kültür başkenti Şuşa’da

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan işgalinden kurtarılan ve "Azerbaycan'ın kültür başkenti" ilan ettiği Şuşa'yı ziyaret etti. Aliyev, eşi Mihriban Aliyeva ve kızı Leyla Aliyeva ile birlikte arabasıyla Şuşa'ya gitti. Göndere Azerbaycan bayrağının çekildiği kent meydanına gelen Aliyev, burada askerlerle buluştu. Aliyev, Ermenistan'a, "İntikam almayı düşünürlerse demir yumruğumuzu bir kez daha görürler, yanıtımız daha sert olur" uyarısında bulundu. Aliyev ve ailesi Fuzuli havalimanının temel atma törenine de katıldı.