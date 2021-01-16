Almanların gözü korktu! 'Savunma sistemimizi gözden geçirmeliyiz…'

Türkiye'nin yerli ve milli İnsansız Hava Aracı sistemleri, dünya gündemini belirliyor. Azerbaycan'ın işgalci Ermenistan kuvvetlerine karşı Dağlık Karabağ'da elde ettiği zaferde önemli rol üstlenen Türk SİHA'ları, küresel savunma sanayi piyasasındaki yerini gittikçe pekiştirdi.

TÜRK SİHA'LARININ BAŞARISI KONUŞULUYOR

Batılı devletlerin, yeni teknolojinin en iyi örneği olarak gösterdikleri, düşman hedeflerin tespiti ve yok edilmesindeki istatistiki başarısını övdükleri Türk SİHA'ları yakın gelecekte en çok konuşulacak konulardan biri olacağa benziyor.

Son olarak Almanya cephesinden gelen açıklamalar, kuvvetli askeri yapıya sahip ülkelerin savunma politikalarını belirlerken Türk teknolojisini merkeze aldıklarını gözler önüne serdi.

Alman Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, Azerbaycan- Ermenistan savaşındaki Türk SİHA'larının rolüne göndermede bulundu.

"HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİMİZİ GÖZDEN GEÇİRMELİYİZ"

Alman Zeit Online'ın haberine göre, Dağlık Karabağ zaferinde kullanılan SİHA'ların başarısından bahseden Kramp-Karrenbauer, ülkenin savunma sistemlerini eleştirdi.

"Dağlık Karabağ'da drone teknolojisinin ne kadar önemli olduğunu hep beraber gördük. Savaşların seyrini değiştiren drone teknolojisi, hava savunma sistemleri için çok dikkat edilmesi gereken bir konu. " ifadelerini kullanan Kramp-Karrenbauer, "İşte bu yüzden tüm hava savunma sistemlerimizi bu ileri drone teknolojisine uygun olarak gözden geçirmeliyiz" yorumunda bulundu.

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