Asker sayısı olay yarattı! Yemin töreni değil savaş kampı…

AFGANİSTAN, IRAK VE SURİYE'DEKİ SAYIDAN FAZLA

Bu sayı, ABD'nin Afganistan, Irak ve Suriye'de bulunan toplam asker sayısından oldukça yüksek. Güncel verilere göre ABD, Irak'ta 2 bin 500, Afganistan'da 3 bin, Suriye'de ise 500 asker konuşlandırmış durumda.

Alınan önlemin büyüklüğü, ABD'nin adeta savaş önlemi aldığını gösterirken, Kongre binası ve çevresinde çok sayıda bomba uzmanı da görev yapıyor.

Kongre baskının ardından binada rastlanan patlayıcı düzenekler, ABD'yi ayağa kaldırmıştı.