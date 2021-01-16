Asker sayısı olay yarattı! Yemin töreni değil savaş kampı…

ABD'deki hareketlilik, dünyanın gündemine oturmaya devam ediyor. Otoriteler, kanlı Kongre baskının ardından alarm seviyesini en yüksek seviyeye çıkardı.
NATIONAL HILL ASKER KAMPINA DÖNDÜ
Yemin töreninin yapılacağı, Lincoln ve Washington Anıtı gibi ulusal simgelere ev sahipliği yapan National Mall Bölgesi'nde alınan önlemler, günlerdir gündemi meşgul ederken, son olarak artırıldığı duyurulan görevli asker sayısı olay yarattı.
Aktarılan bilgilere göre, beton bloklar ve bariyerlerle sivil ziyaretçilere kapatılan bölgede 25 bin asker görev yapacak. Geçtiğimiz günlerde 21 bin askerin görev yapacağının açıklanması oldukça ses getirmişti. Gece geç saatlerde yapılan güncellemeye göre bu sayıya yaklaşık 4 binlik bir artırma yapılmasıyla beraber görevli Ulusal Muhafız sayısı 25 bine yükseldi.
AFGANİSTAN, IRAK VE SURİYE'DEKİ SAYIDAN FAZLA
Bu sayı, ABD'nin Afganistan, Irak ve Suriye'de bulunan toplam asker sayısından oldukça yüksek. Güncel verilere göre ABD, Irak'ta 2 bin 500, Afganistan'da 3 bin, Suriye'de ise 500 asker konuşlandırmış durumda.
Alınan önlemin büyüklüğü, ABD'nin adeta savaş önlemi aldığını gösterirken, Kongre binası ve çevresinde çok sayıda bomba uzmanı da görev yapıyor.
Kongre baskının ardından binada rastlanan patlayıcı düzenekler, ABD'yi ayağa kaldırmıştı.