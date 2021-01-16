Belediye başkanından şok sözler! Güvenlikte ‘yeni normal’ dönemi…

Joe Biden'ın yemin edip göreve başlayacağı 20 Ocak günü yaşanacaklar merakla bekleniyor.

ABD tarihindeki yoğun güvenlik önleminin alındığı yemin töreni, Trump destekçilerinin şiddetli protestolarına geçit vermemek için sivillere kapalı olarak gerçekleştirilecek.

"YENİ NORMALLERE GİRECEĞİZ"

Görev yapan asker sayısından, şehir genelinde kurulan barikatlara kadar her gün yeni bir haberle gündeme oturan başkent Wasginton'da, şimdi de belediye başkanının sözleri olay yarattı.

Washington Belediye Başkanı Muriel Bowser, Cuma günü yaptığı açıklamada yoğun güvenlik önlemlerinin 20 Ocak'tan sonra da devam edeceğini belirtti.

Sıkı önlemlerin kaldırılmasının gündemde olamdığını söyleyen Bowser, bundan böyle "yeni normal"lerin geçerli olacağını vurguladı.