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Belediye başkanından şok sözler! Güvenlikte ‘yeni normal’ dönemi…

20 Ocak’ta gerçekleştirilecek yemin törenine savaşa hazırlanırmışçasına hazırlanan hükümeti, başkent ’da aldığı önlemlerle gündem olmaya devam ediyor. Son olarak rekor sayıda askerin konuşlandırıldığı başkentte, önlemlere dair açıklama yapan belediye başkanı, yoğun güvenlik önlemlerinin uzun süre devam edeceğini söyledi.

Giriş Tarihi: 16.1.2021 10:58 ABONE OL
Belediye başkanından şok sözler! Güvenlikte ‘yeni normal’ dönemi…

Joe Biden'ın yemin edip göreve başlayacağı 20 Ocak günü yaşanacaklar merakla bekleniyor.

ABD tarihindeki yoğun güvenlik önleminin alındığı yemin töreni, Trump destekçilerinin şiddetli protestolarına geçit vermemek için sivillere kapalı olarak gerçekleştirilecek.

"YENİ NORMALLERE GİRECEĞİZ"

Görev yapan asker sayısından, şehir genelinde kurulan barikatlara kadar her gün yeni bir haberle gündeme oturan başkent Wasginton'da, şimdi de belediye başkanının sözleri olay yarattı.

Washington Belediye Başkanı Muriel Bowser, Cuma günü yaptığı açıklamada yoğun güvenlik önlemlerinin 20 Ocak'tan sonra da devam edeceğini belirtti.

Sıkı önlemlerin kaldırılmasının gündemde olamdığını söyleyen Bowser, bundan böyle "yeni normal"lerin geçerli olacağını vurguladı.

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Belediye başkanından şok sözler! Güvenlikte ‘yeni normal’ dönemi…
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