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Son Dakika: ’da karantina uygulamasını uzatıldı

Yeni tip koronavirüs salgınının yayılmasına karşı karantina uygulamasına başlayan , önlemleri sıkılaştırmaya devam ediyor. Yapılan son açıklamaya göre ülkedeki mevcut karantina uygulaması, nisan ayına kadar geçerli olacak.

Giriş Tarihi: 16.1.2021 16:56 ABONE OL
Son Dakika: Azerbaycan’da karantina uygulamasını uzatıldı

Azerbaycan'da yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan karantina uygulaması 1 Nisan'a kadar uzatıldı, bazı kısıtlamalar ise kaldırıldı.

Azerbaycan Bakanlar Kurulunun aldığı karara göre, karantina uygulaması mart sonuna kadar devam edecek.

MASKE ZORUNLULUĞU DEVAM EDİYOR

Sokağa çıkışlarda SMS'le izin alma uygulaması 18 Ocak itibarıyla kaldırılırken, 25 Ocak'tan itibaren bireysel ticaretle uğraşan iş yerleri, kuaförler ve güzellik salonları faaliyete başlayacak. Şehirlerarası gidiş gelişler de bu tarihten itibaren serbest olacak.

Azerbaycan'da bir süredir kapalı olan kafe ve restoranlar ise 1 Şubat'ta açılacak.

Karantina döneminde açık ve kapalı alanlarda maske kullanımı zorunluluğu devam edecek, hafta sonları ülke genelinde toplu taşıma araçları çalışmayacak.

AŞI UYGULAMASI BAŞLIYOR

Azerbaycan'da koronavirüs aşılama süreci 18 Ocak'ta başlayacak. Türkiye gibi Azerbaycan da SinoVac aşısını tercih etti ve ülkeye aşamalı olarak 4 milyon doz aşının getirilmesi planlanıyor. Ülkede daha sonra yine aşı alınarak nüfusun yüzde 40'ının aşılanması hedefleniyor.

Resmi verilere göre ülkede bugüne kadar 226 binden fazla Kovid-19 vakası tespit edildi. Yaklaşık 214 bin koronavirüs hastasının iyileştiği ülkede 2 bin 983 kişi yaşamını yitirdi.

Azerbaycan'da yaklaşık 10 bin koronavirüs hastasının tedavisi sürüyor.

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Son Dakika: Azerbaycan’da karantina uygulamasını uzatıldı
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