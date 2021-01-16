Son Dakika: Azerbaycan’da karantina uygulamasını uzatıldı

AŞI UYGULAMASI BAŞLIYOR

Azerbaycan'da koronavirüs aşılama süreci 18 Ocak'ta başlayacak. Türkiye gibi Azerbaycan da SinoVac aşısını tercih etti ve ülkeye aşamalı olarak 4 milyon doz aşının getirilmesi planlanıyor. Ülkede daha sonra yine aşı alınarak nüfusun yüzde 40'ının aşılanması hedefleniyor.

Resmi verilere göre ülkede bugüne kadar 226 binden fazla Kovid-19 vakası tespit edildi. Yaklaşık 214 bin koronavirüs hastasının iyileştiği ülkede 2 bin 983 kişi yaşamını yitirdi.

Azerbaycan'da yaklaşık 10 bin koronavirüs hastasının tedavisi sürüyor.