Son Dakika! Trump onaylamıştı: İdam edildi

ABD'nin Indiana eyaletinde 3 kadının öldürülmesinden suçlu bulunan Dustin Higgs, idam edildi.

ABD'nin Indiana eyaletinde, 3 kadının kaçırılıp öldürülmesinde azmettirici olmaktan suçlu bulunan 48 yaşındaki Dustin Higgs'in infazı, kaldığı federal hapishanede yerel saatle 01.23'te gerçekleşti..

TRUMP DÖNEMİNİN SON İDAMI

Higgs, 1996 yılında Maryland eyaletinde 3 kadının kaçırılıp doğal yaşam parkında öldürülmesi olayında azmettirici olarak suçlu bulunmuş, 2001 yılında idama mahkum edilmişti. Higgs, Trump döneminde idam edilen 13. ve son mahkum oldu.

Higss'in avukatı, ABD Başkanı Donald Trump'a yazdığı mektupta, "Higgs'i gerçek katilden daha ağır bir şekilde cezalandırmak keyfi ve adaletsizdir" diyerek idam cezasının iptalini talep etmişti.

Öte yandan Higgs, ABD Başkanı Donald Trump'ın infazına onay verdiği son federal idam cezası mahkumu oldu. Higgs ile Temmuz ayından bu yana gerçekleştirilen federal idam infazının sayısı 13'e ulaştı.